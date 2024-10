Le chatbot Grok activé pour les membres X Premium

Le concurrent de ChatGPT, Grok de xAI, n'est pour l'instant disponible que pour les abonnés du niveau Premium+, le plus cher. Mais il arrive pour les membres Premium classiques. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui vont pouvoir poser un tas de question à Grok, visiblement encore plus doué que l'AI d'OpenAI.

Le chatbot de X arrive pour les abonnés Premium

Le chatbot Grok de xAI sera disponible pour les abonnés Premium de X dans le courant de la semaine. Elon Musk a annoncé la disponibilité élargie de Grok dans un tweet, accompagné d'une vidéo instructive qui détaille la manière de poster une conversation avec le chatbot directement sur le site web de X.

Later this week, Grok will be enabled for all premium subscribers (not just premium+) https://t.co/4u9lbLwe23 — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024

Grok est disponible pour les abonnés Premium+ de X depuis qu'il est sorti de la version bêta, mais ce niveau payant sur le réseau social coûte le double, soit 16 euros par mois. Qu'il soit "offer" aux membres Premium le rend naturellement un peu plus accessible, et potentiellement plus doué encore. L'IA générative s'améliore au fur et à mesure qu'on l'utilise.



Et si vous êtes inquiets niveau sécurité, rappelons que l'entreprise xAI de Musk a ouvert son modèle Grok-1, qui alimente son chatbot, à la mi-mars.

Un combat à tous les niveaux avec OpenAI

Pour mémoire, le dirigeant de nombreuses sociétés à succès (Tesla, SpaceX, Neuralink, X, etc) avait poursuivi OpenAI et Sam Altman, les accusant de rechercher des profits et d'abandonner leur mission non lucrative. Musk a été l'un des premiers soutiens d'OpenAI et a financé ses activités à ses débuts. Dans son action en justice, il affirme qu'OpenAI développe l'intelligence artificielle générative "pour maximiser les profits de Microsoft, plutôt que pour le bien de l'humanité". Selon lui, il s'agit là d'une "trahison flagrante de l'accord fondateur".



Mais dans une réfutation de ses affirmations, OpenAI a déclaré qu'il n'y avait "aucun accord fondateur, ni aucun accord avec Musk" pour mettre sa technologie en open source. En clair, OpenAI cherche à gagner de l'argent. Et avec des outils comme ChatGPT ou Sora, ce devrait être assez facile.



: Elon Musk a activé Grok en Europe et donc en France. Si vous l’avez testé, dites-nous ce que vous en pensez. Pour le moment, on a remarqué qu’il s’emmêle les pinceaux entre anglais et français.

Télécharger l'app gratuite X