Sam Altman parle de la sortie de ChatGPT-5

Alors qu'Anthropic a dévoilé Claude 3.0 et Google a lancé Gemini 1.5, OpenAI a été relativement discret sur l'avenir de ChatGPT. Pourtant, la société américaine a impressionné tout le monde avec son outil vidéo Sora. Mais la prochaine itération son intelligence artificielle itérative, GPT-5, est très attendue. Sam Altman, le patron d'OpenAI, a évoqué ce point précis, et un tas d'autres, dans un vaste entretien sur l'IA.

ChatGPT 5 est dans les cartons

Comme on peut s'y attendre de la part d'un PDG qui doit rester prudent, il n'a pas pris d'engagement. Bien qu'Altman n'ait pas fourni de calendrier pour la sortie de GPT-5, il a déclaré qu'OpenAI avait beaucoup de choses à sortir dans les mois à venir. Invité sur le podcast de Lex Fridman, Sam Altman a déclaré que la "réponse honnête" concernant la date de sortie de GPT-5 est qu'il ne sait pas. Mais on comprend qu'un lancement cet été est possible, comme rapporté par plusieurs sources.

Qu'attendre de GPT-5 ?

Les personnes qui suivent de près ChatGPT se souviennent des rumeurs selon lesquelles le GPT-5 pourrait atteindre l'AGI, c'est-à-dire le niveau d'IA capable de raisonner aussi bien qu'un être humain. Justement, l'AGI était semble-t-il au coeur de la brève éviction de Sam Altman de son poste de PDG fin 2023. Altman avait mis en avant les avancées de l'entreprise, un sujet ultra sensible à l'heure où la concurrence fait rage, ce qui avait poussé le conseil d'administration de le sortir.



Cette fois, Altman a été plus prudent, tout en déclarant qu'OpenAI sortirait "un incroyable logiciel de gestion de l'information". Il est possible qu'OpenAi renomme ChatGPT, comme Microsoft l'a fait avec Bing Chat devenu Copilot ou Google qui a également rebaptisé son assistant Bard et tout ce qui est lié à l'IA générative en Gemini.



Le PDG a admis qu'OpenAI avait "beaucoup d'autres choses importantes à sortir" avant de pouvoir parler d'un modèle GPT-5. Il y a évidemment la version finale de Sora que l'on attend de pied ferme.

Plus tard dans l'interview, il a été demandé à Altman quels étaient les aspects de la mise à jour de GPT-4 à GPT-5 qui l'enthousiasmaient le plus. Il a répondu qu'il était ravi que ChatGPT soit plus intelligent, sans rentrer dans les détails.

Je sais que cela semble être une réponse désinvolte, mais je pense que ce qui est vraiment spécial, c'est qu'il ne s'agit pas d'une amélioration dans un domaine et d'une détérioration dans d'autres. Il s'agit d'une amélioration générale.

Chose surprenante, M. Altman a qualifié les modèles GPT-4 et GPT-4 Turbo d'"un peu nuls" par rapport à ce que devrait être l'intelligence artificielle générative. Le passage de GPT-4 à GPT-5 sera aussi important que le passage de GPT-3 à GPT-4.

Je pense qu'il est de notre devoir de vivre quelques années dans le futur et de nous rappeler que les outils dont nous disposons aujourd'hui vont être nuls si l'on regarde en arrière. C'est ainsi que nous nous assurons que l'avenir sera meilleur.

Pour finir, Sam a fait allusion à d’autres capacités de GPT-5 qui n’ont pas encore été publiées, comme des sous-outils capables de réaliser des tâches autonomes en arrière-plan. On aurait aimé un mot sur le GPT-Store. Annoncé comme une révolution, il ne semble pas avoir attiré autant de développeurs que cela...

