OpenAI a lancé le GPT Store, voici comment y accéder !

La semaine dernière, OpenAI faisait le buzz dans un billet de blog en déclarant qu'une nouvelle évolution dans le domaine de l'intelligence artificielle allait arriver de façon imminente. Cette avancée ne concerne pas ChatGPT directement, mais les chatbots en général. Depuis cette nuit, OpenAI propose aux utilisateurs de ChatGPT d'accéder gratuitement à de nouveaux chatbots via un "GPT Store", similaire à un store d'applications comme l'App Store. OpenAI a visiblement tenu sa promesse, car le GPT Store est désormais disponible en France.

Voici le GPT Store

Si vous êtes abonné à ChatGPT Plus ou ChatGPT Entreprise, vous pouvez dès maintenant accéder au GPT Store sur la version web. OpenAI a mis à jour son site en incluant un nouvel onglet baptisé "Explore GPTs", celui-ci est placé tout en haut à gauche de l’écran avec d'autres chatbots qui étaient déjà disponibles avant le lancement. Quand vous cliquez sur le nouvel onglet, OpenAI vous redirige vers un store qui vous permet d'accéder à des versions personnalisées et ciblées de ChatGPT.



Au lieu d'avoir un ChatGPT central qui s'occupe de toutes vos requêtes, les versions personnalisées vous permettent d'obtenir des chatbots spécialisés dans des domaines bien précis et qui pourront compléter davantage vos demandes.

Parmi les chatbots déjà disponibles, on retrouve :

AllTrails : un chatbot qui vous permet de trouver des sentiers pour votre prochaine randonnée.

Consensus : un chatbot capable de réaliser des recherches parmi plus de 200 millions d'articles universitaires. Vous pourrez obtenir des réponses scientifiques et rédiger des contenus avec des citations précises.

Code Tutor : un chatbot qui vous aide à écrire du code pour développer un site internet, une application... Code Tutor n'écrit pas le code pour vous, mais vous soutient dans l'écriture du code en répondant à vos questions.

Ai PDF : un chatbot capable de gérer des documents PDF jusqu'à 2 Go, il élimine le besoin de téléchargements répétés de fichiers.

Scholar.AI : un chatbot doté de la capacité de créer de nouvelles hypothèses, d'analyser des textes, des graphiques et des études, en s'appuyant sur une base de plus de 200 millions d'articles et d'ouvrages scientifiques.

VidéoGPT par VEED : un chatbot capable de générer des vidéos et de vous aider à développer votre audience sur un réseau social ou une application de divertissement comme TikTok.

Ainsi qu'une multitude d'autres chatbots pour des activités bien précises. La catégorie "Explore GPTs" vous permet également (en haut à droite) de retrouver les chatbots que vous avez ajoutés, mais aussi de créer votre propre GPT, car oui, maintenant, il est possible réaliser votre chatbot sans aucun codage ni aucune connaissance.

