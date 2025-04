Vous pourrez bientôt accéder à Canal+ dans les avions Air France

À partir du 1er mai 2025, les passagers des vols long-courriers d'Air France pourront profiter d'une nouvelle expérience de divertissement grâce à un partenariat inédit avec Canal+. Cette collaboration, annoncée lors du festival CANNESERIES qui s'est ouvert aujourd'hui, permettra aux voyageurs d'accéder à une sélection exclusive de programmes de la chaîne cryptée pendant leurs trajets.

Une offre de contenu variée et renouvelée

Une centaine de programmes Canal+ seront disponibles dès le lancement, comprenant des séries emblématiques de la Création Originale comme "Cimetière Indien", "D'Argent et de Sang" ou encore "Versailles". Les passagers pourront également profiter d'émissions phares telles que "En Aparté", de spectacles d'humour avec Laura Felpin et Roman Frayssinet, ainsi que de documentaires et de contenus pour enfants.

Tous ces programmes seront accessibles en version française, mais également sous-titrés et adaptés pour les personnes sourdes et malentendantes. La sélection sera régulièrement enrichie avec vingt nouveaux contenus chaque mois. À partir de juin 2025, le catalogue intégrera également des contenus Canal+ Afrique, comme la série "Niabla" ou le magazine documentaire "Enquête d'Afrique".

Un rayonnement culturel français à l'international

En s'associant à Canal+, Air France renforce son engagement à promouvoir le savoir-faire audiovisuel français à travers le monde. La compagnie aérienne consacre déjà 30% de son offre de divertissement aux productions françaises, à travers sa sélection de films et de séries.

Fabien Pelous, directeur de l'expérience client d'Air France, a déclaré :

Nous sommes fiers d'embarquer à bord de nos vols les programmes Canal+. Reconnus dans le monde entier pour leur créativité, ils sauront j'en suis sûr séduire nos clients et favoriser le partage de la culture française.

Ce partenariat est célébré pendant le festival CANNESERIES, où les deux entreprises sont partenaires officiels. Les festivaliers peuvent découvrir les écrans de dernière génération d'Air France et participer à un jeu concours pour gagner des billets d'avion et des abonnements Canal+.

Pour les utilisateurs d'appareils Apple, il est bon de rappeler que l'accessoire AirFly de Twelve South peut s'avérer utile pour connecter plusieurs paires d'AirPods à un seul écran et éviter les problèmes de latence et maximiser l'expérience en vol.