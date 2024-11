Canal+ perdra l'accès au catalogue Disney+ dès 2025

C'est une nouvelle très importante dans l'univers du streaming français. Disney a annoncé ce lundi que son partenariat avec Canal+ prendra fin le 31 décembre 2024. À partir de 2025, les abonnés Canal+ n'auront donc plus accès aux contenus Disney+ directement depuis leur offre. Un coup dur pour la stratégie d'agrégation de Canal+, qui se positionnait jusqu'ici comme le hub incontournable de la SVOD en France.

Disney+ reprend son indépendance

Depuis 2019, Canal+ proposait Disney+ dans certaines de ses offres, comme le pack Ciné Séries qui intègre également Netflix. Mais après 5 ans de bons et loyaux services, Disney a décidé de reprendre son indépendance. "À partir du 1er janvier 2025, les clients de Canal+ ne pourront plus regarder nos nouveaux films, ni accéder à Disney+ ou à nos chaînes via leur abonnement", a déclaré le géant américain.

Pour continuer à profiter des contenus Disney, Marvel, Pixar, Star Wars et National Geographic, il faudra donc souscrire directement à Disney+. Une plateforme qui a su s'imposer en quelques années grâce à ses licences fortes et ses productions originales de qualité. Ce choix stratégique n'est pas vraiment une surprise, Disney+ cherchant à attirer un maximum d'abonnés en direct maintenant qu'elle est bien installée.

Un coup dur pour Canal+

C'est en revanche une mauvaise nouvelle pour Canal+, qui perd un partenaire de poids. Outre l'accès à Disney+, la chaîne française bénéficiait jusqu'ici d'une exclusivité sur les nouveaux films Disney, qu'elle pouvait diffuser en priorité après leur sortie en VOD. Un avantage certain pour attirer et fidéliser les abonnés.

Malgré ce revers, Canal+ conserve néanmoins une longueur d'avance sur ses concurrents grâce à la chronologie des médias. En tant que premier financeur du cinéma français, la chaîne pourra continuer à proposer les nouveautés Disney en exclusivité 6 mois après leur sortie en salles, contre 17 mois pour Disney+.

Reste à savoir si cela suffira à convaincre les amateurs de streaming, désormais habitués à consommer les contenus Disney directement à la source. Malgré la perte de Disney+, Canal reste très fort dans le marché de la SVOD. Le géant français est toujours en partenariat avec des poids lourds du secteur : Netflix, HBO Mac, Paramount+... et il est difficile d'imaginer un exode massif de clients ayant souscrit à des offres groupées après le seul départ de Disney+. Attention tout de même à ne pas multiplier ces déconvenues pour Canal.

