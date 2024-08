Aux États-Unis, Disney augmente encore les prix, bientôt en France ?

Pour connaître une augmentation potentielle des tarifs d'un service de streaming, il est intéressant d'observer la grille tarifaire à l'international. Très souvent, quand un service de streaming augmente son prix aux États-Unis, la tendance suit en France et dans le reste du monde. Hier, le groupe Disney a procédé à l'augmentation tarifaire de Disney+, Hulu et ESPN+, trois services qui sont très populaires aux US et tous contrôlés par Disney.

Disney+ augmente de prix

Dans une communication, le groupe Disney a annoncé hier une augmentation des prix des abonnements de ses services : Disney+, Hulu et ESPN+ aux États-Unis. Cette augmentation tarifaire entrera en vigueur à partir du 17 octobre 2024, Pour justifier cette seconde hausse de prix, Disney mentionne une nécessité d'augmenter l'investissement pour améliorer la qualité de ses contenus, mais aussi offrir toujours plus de films, séries, documentaires et événements sportifs en direct à ses abonnés.



En ce qui concerne Disney+, les prix augmentent à la fois sur l'abonnement avec publicités et l'abonnement sans publicités.

Disney+ avec publicités passe de 7,99 $ à 9,99 $

Disney+ sans publicité passe de 13,99 $ à 15,99 $

Des prix plus importants qui vont forcément aussi débarquer à l'international, car on voit mal pourquoi ce ne serait que les américains qui verraient les prix augmentés. De plus, les revenus à l'international sont normalement plus importants que les revenus aux États-Unis pour Disney+, ce qui signifie que si le groupe Disney souhaite une hausse conséquente de son chiffre d'affaires, les prix des abonnements devront aussi augmenter au-delà des frontières américaines.

Le groupe Disney procède aussi à des augmentations tarifaires de ses autres services de streaming et "pack" incluant ses autres services de streaming (non disponibles en France).

Du côté de Hulu, voici les nouveaux prix :

Hulu avec des publicités passe de 7,99 $ à 9,99 $

Hulu sans publicité passe de 17,99 $ à 19,99 $

Hulu + Live TV avec des publicités passe de 76,99 $ à 82,99 $

Hulu + Live TV sans publicités passe de 89,99 $ à 95,99 $

Pour information, l'abonnement Hulu avec Live TV permet aux abonnés d'accéder à un large éventail de chaînes de télévision en direct, y compris les chaînes locales, les chaînes d'information, les sports, les divertissements et bien plus encore. En plus des émissions en direct, les abonnés peuvent également profiter du vaste catalogue de streaming de Hulu, qui comprend des séries télévisées, des films et des contenus exclusifs. Le service offre aussi des fonctionnalités telles que le DVR Cloud pour enregistrer et visionner les programmes ultérieurement, ainsi que des options de personnalisation pour une expérience de visionnage optimisée.



En ce qui concerne ESPN+, l'abonnement augmente très légèrement, il passe de 10,99 $ à 11,99 $.

Et pour les packs ?

Disney propose aux américains des "packs" incluant plusieurs services de streaming dont l'entreprise est propriétaire. Voici les évolutions tarifaires pour ces pacs :

Duo Basic : Disney+ et Hulu avec des publicités ne change pas de prix (9,99 $)

Duo Premium : Disney+ et Hulu sans publicité ne change pas de prix (19,99 $)

Disney pack Trio basic : Disney+ et Hulu avec publicités, ESPN+ passe de 14,99 $ à 16,99 $

Disney pack Trio Premium : Disney+ et Hulu sans publicité, ESPN+ passe de 24,99 $ à 26,99 $

Pour le moment, Disney n'a pas encore indiqué de hausses de prix à l'international, toutefois, il sera intéressant d'observer les prochaines communications de l'entreprise.



