Spotify augmente ses prix aux États-Unis, bientôt dans le reste du monde ?

Le problème des services de streaming comme Spotify, Apple Music, Tidal... c'est la rentabilité. Les services distribuent énormément d'argent aux maisons de disques et investissent énormément, ce qui réduit considérablement leur marge de bénéfices. Spotify qui est toujours le leader du secteur en 2024 a décidé de prendre ses aises et d'augmenter (encore) ses tarifs aux États-Unis. Les abonnements deviennent officiellement plus chers qu'Apple Music, ce qui risque de faire partir énormément d'abonnés !

Spotify augmente ses prix aux US

Dans un objectif d'offrir une "meilleure expérience" à ses utilisateurs, Spotify vient d'annoncer une légère hausse de prix pour ses offres dédiées au marché américain. Cette initiative serait une obligation pour le service de streaming, car elle vise à compenser l'augmentation des coûts de licences musicales et des frais opérationnels croissants. En effet, les droits d'auteur et les contrats avec les maisons de disques représentent une part importante des dépenses de Spotify. De plus, la plateforme investit continuellement dans le développement de nouvelles fonctionnalités et l'amélioration de son infrastructure technologique.

Comme en France, Spotify est dans l'obligation de prévenir ses clients américains quand il y a un changement de tarifs. Le service de streaming a déclaré prévoir une grande campagne de mail dans les prochains jours :

Sur Spotify, les utilisateurs découvrent et apprécient la musique, les podcasts et les livres audio. Afin que nous puissions continuer à investir et à innover sur les caractéristiques de nos produits et à apporter aux utilisateurs la meilleure expérience, nous mettons parfois à jour nos prix. Au cours du mois prochain, les abonnés aux États-Unis recevront un e-mail expliquant ce que cette mise à jour signifie pour leur abonnement.

En ce qui concerne les nouveaux prix pour les offres Spotify aux États-Unis, voici les nouvelles offres :

L'abonnement individuel Premium passe de 10,99 $ à 11,99 $ par mois

L'abonnement duo passe de 14,99 $ à 16,99 $ par mois

L'abonnement Family passe de 16,99 $ à 19,99 $ par mois

L'abonnement étudiant ne change pas de prix, il reste à 5,99 $ par mois

Cette augmentation de prix est compréhensible, mais elle reste toutefois un point faible face à la concurrence. En effet, Apple Music qui rêve de détrôner Spotify sur le marché du streaming aux États-Unis et dans le reste du monde, est désormais moins cher. L'abonnement individuel chez Apple est à 10,99 $ par mois quand l'abonnement familial est à 16,99 $ par mois.



Il y a un peu plus d'une semaine, Spotify a aussi augmenté ses prix en France, cependant cela n'était pas pour améliorer l'expérience utilisateur, mais plutôt pour prendre en charge une nouvelle taxe du gouvernement d'Emmanuel Macron. Depuis la semaine dernière, le tarif Spotify individuel Premium est passé de 10,99€ à 11,12€.



