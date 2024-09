C’est bientôt la fin de Facebook Actualités aux États-Unis et en Australie

Il y a plus d’un an, le groupe Meta avait l’ambition de révolutionner la façon dont l’actualité transite sur Facebook. Pour cela, Mark Zuckerberg avait une petite idée en tête : concurrencer Google Actualités en profitant du milliard d’utilisateurs. Malheureusement, comme beaucoup d’idées de Zuck, c’est un petit échec, à tel point que Facebook Actualités va bientôt disparaître du sol américain ainsi qu’en Australie où le service avait aussi été lancé.

Facebook s’apprête à abandonner son actualité

Dans un mouvement qui redéfinit son engagement envers les contenus d'actualité, Meta a annoncé la programmation de l'élimination de sa fonctionnalité "actualités" sur Facebook dans les pays des États-Unis et d'Australie pour avril 2024. Cette décision s'inscrit dans une série de mesures similaires prises par l'entreprise au cours de l'année passée, où l'accès à Facebook News a déjà été supprimé dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, et la France. Cette orientation stratégique vise à rediriger les ressources de l'entreprise vers des fonctionnalités et services qui engagent davantage ses utilisateurs.



La popularité de Facebook News a vu un déclin complet, avec une réduction de 80 % de son usage par les internautes en Australie et aux États-Unis au cours des douze derniers mois. Meta a interprété ce désintérêt comme un signal pour réajuster ses investissements en faveur de domaines générant un plus grand intérêt, en particulier les vidéos courtes qui connaissent un succès croissant grâce en partie à TikTok qui a popularisé le concept. Les contenus d'actualité, représentant moins de 3 % des publications visualisées sur le fil d'actualités de Facebook, ont également vu leur capacité à générer du trafic vers les sites d'éditeurs diminuer. Cette situation a été exacerbée par des contraintes réglementaires, notamment en Australie et au Canada, où de nouvelles législations exigent que les plateformes rémunèrent les éditeurs pour leur contenu. Meta a fermement résisté à ces exigences, refusant de rémunérer les éditeurs qui, selon elle, bénéficient déjà d'une visibilité incroyable grâce à Facebook.

En réponse à ces législations, Meta avait commencé à restreindre l'accès aux articles d'actualité pour ses utilisateurs au Canada dès août de l'année précédente, esquivant ainsi l'application de la loi. Malgré la fin annoncée de Facebook News, Meta s'est engagée à honorer les contrats existants avec les éditeurs jusqu'à leur terme. Les utilisateurs en Australie et aux États-Unis pourront continuer de publier des actualités, et les éditeurs pourront gérer leurs pages comme par le passé.



Cependant, Meta a clairement indiqué qu'elle n'envisage pas de développer de nouveaux produits centrés sur l'actualité ni de signer de futurs accords commerciaux pour le contenu d'actualité traditionnel dans ces régions. Cette décision marque un tournant dans la stratégie de contenu de l'entreprise, privilégiant les fonctionnalités qui favorisent une interaction directe et dynamique avec les utilisateurs au détriment des contenus d'actualité conventionnels.



