Victimes de Cambridge Analytica sur Facebook aux États-Unis : ouverture de l'indemnisation

On ne compte même plus le nombre de scandales qu'il y a eu dans le passé pour Facebook et la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Le réseau social de Mark Zuckerberg a été condamné une multitude de fois et a été contraint de régler des recours collectifs pour éviter que les affaires aillent trop loin devant la justice. L'un des arrangements entre Facebook et des utilisateurs mécontents concerne le dossier Cambridge Analytica, il avait abouti à ce que le groupe Meta paie 725 millions de dollars à un recours collectif. Aujourd'hui, l'argent est disponible aux utilisateurs américains qui le demandent !

L'indemnisation aux États-Unis est ouverte

Vous souvenez-vous du scandale Cambridge Analytica et Facebook qui a éclaté en 2018 ? Une entreprise de conseil politique basée au Royaume-Uni avait acquis illégalement des données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. Ces données avaient été utilisées pour créer des profils psychologiques des utilisateurs afin d'influencer leur comportement politique lors de la campagne présidentielle américaine de 2016. Cambridge Analytica avait travaillé pour la campagne de Donald Trump, mais également pour le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni et d'autres campagnes politiques dans le monde entier.



Le scandale a fait beaucoup de mal à l'image de Facebook, car cela avait donné une fois de plus une preuve que le réseau social de Mark Zuckerberg était incapable de protéger la vie privée de ses fidèles. Facebook avait fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs et avait été forcé de prendre des mesures pour renforcer la protection des données personnelles.

Aujourd'hui, cette affaire est un vieux souvenir pour le groupe Meta, l'entreprise a pris des décisions strictes et a modifié sa politique afin que celle-ci soit plus saine envers nos données personnelles. Toutefois, le changement ne veut pas dire que Facebook a réussi à éviter les problèmes. En effet, le groupe de Mark Zuckerberg a réglé 725 millions de dollars à un recours collectif pour esquiver une possible lourde condamnation par la justice.



Cette gigantesque somme va être divisée en fonction des personnes aux États-Unis qui estiment avoir été victime des actions de Cambridge Analytica. Pour cela, les Américains doivent se rendre sur facebookuserprivacysettlement.com et remplir un formulaire. Pour obtenir un paiement, les utilisateurs de Facebook doivent fournir des informations les concernant, notamment leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone et des informations sur leur compte Facebook. Ils devront après choisir le mode de paiement qu'ils souhaitent. Ils peuvent être payés via une carte Mastercard prépayée, PayPal, Venmo ou Zelle.

À noter tout de même que pour être éligible, il faut avoir eu un compte Facebook actif entre mai 2007 et décembre 2022. Avant le versement de l'argent, ce critère sera bien évidemment vérifié en priorité.



Pour le moment, personne ne sait la somme que chaque plaignant recevra, il s'agira probablement d'un montant minimal compte tenu du nombre d'utilisateurs de Facebook, des frais de justice et du fait que Meta n'a payé que 725 millions de dollars. L'indemnisation variera en fonction du nombre de membres de la Settlement Class qui déposeront une plainte et du temps passé par chaque utilisateur sur Facebook au cours de la période concernée, comme indiqué dans la plainte.

