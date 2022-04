Amazon Music augmente ses prix aux États-Unis dès le 5 mai ! Bientôt pareil en France ?

⏰ Il y a 48 min

Julien Russo

Le marché du streaming musical est devenu ultra compétitif avec des abonnements défiant toute concurrence, c'est le cas chez Apple Music où pour 9,99€ par mois, vous avez accès à de l'audio sans perte, du Dolby Atmos et de l'Audio Spatial. Si les principaux acteurs du secteur font tout pour attirer de nouveaux abonnés, certains services comme Amazon Music prennent des risques en augmentant les tarifs !

Hausse de prix pour Amazon Music Unlimited aux États-Unis

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs américains d'Amazon Music, pour aider à apporter toujours plus de contenu et enrichir les prochaines fonctionnalités qui débarqueront, Amazon vient d'exprimer la nécessité de faire évoluer sa grille tarifaire à partir du 5 mai 2022. À compter de cette date, les personnes déjà abonnées à Amazon Music Unlimited vont observer un changement du prix et les nouveaux abonnés seront automatiquement redirigés vers ces offres moins avantageuses.



Comme l'explique Amazon sur une page d'assistance, la modification tarifaire ne sera pas énorme et ne concerne pas tous les abonnements :

L'abonnement pour appareil unique Amazon Music passe de 3,99$ à 4,99$ par mois.

L'abonnement individuel Amazon Music Unlimited (prix réduit pour les membres Amazon Prime) passe de 7,99$ à 8,9$ par mois, ou de 79$ à 89$ par an.

Pour ceux qui sont actuellement dans le cadre d'une période d'essai ou qui possèdent une offre promotionnelle, vous continuerez à profiter de votre avantage tarifaire.

Toutefois, à l'issue de la période, les nouveaux tarifs vous seront immédiatement appliqués !



Choisir Amazon pour sa plateforme de streaming, c'est bénéficier de plusieurs privilèges :

Un catalogue de plus de 90 millions de musiques en HD

Sans publicité et une utilisation en illimité

Application disponible partout (iOS, Android, macOS, Windows...)

Mode hors connexion (vous pouvez télécharger vos playlists)

Alexa contrôle votre lecture sur vos enceintes compatibles avec l'assistant vocal d'Amazon

Des millions d'épisodes de podcasts

De l'Audio Spatial

