TikTok annonce son application visionOS (+ images)

Comme cela était prévu avant le lancement de l’Apple Vision Pro, TikTok va bien être disponible prochainement sur l’App Store de visionOS. Le roi du divertissement avec son gigantesque catalogue de vidéos courtes est convaincu par le Vision Pro et le voit comme le produit parfait pour se divertir chez soi ou à l’extérieur. ByteDance a partagé les premières images de TikTok sur visionOS, on aperçoit une expérience extrêmement immersive en réalité augmentée !

TikTok sera bien présent sur le Vision Pro

Après un succès impressionnant sur iOS, l’application TikTok souhaite maintenant s’investir sur visionOS en proposant à ses utilisateurs une toute nouvelle expérience !

Sur son compte X, ByteDance a annoncé la disponibilité prochaine de son application TikTok sur l’App Store de visionOS. Cette bonne nouvelle signifie que les propriétaires de l’Apple Vision Pro n’auront plus besoin de passer par Safari pour visualiser des vidéos sur TikTok. Ils pourront directement télécharger l’application disponible gratuitement sur l’App Store.

Une application très complète

Comme vous pouvez le constater dans les images ci-dessus et en fin d’article, l’application TikTok sur l’Apple Vision Pro va être aussi complète que l’application iOS. Vous trouverez votre flux « Pour vous » et toutes les vidéos qui viennent des personnes que vous suivez sur l’application.



Pour le défilement des vidéos, le geste à faire avec l’Apple Vision Pro devrait être le même que celui pour faire défiler une page sur Safari. Autrement dit, vous faites rejoindre votre pouce et index et glisser vers le haut ou vers le bas afin de passer à la vidéo précédente ou suivante. TikTok devrait simplifier l’interaction le plus possible et profiter pleinement des interactions que propose le Vision Pro à travers son système visionOS.



Au niveau des fonctionnalités, TikTok proposera :

Le like d’une vidéo

L’ajout et la lecture d’un commentaire

L’enregistrement d’une vidéo afin de la retrouver plus facilement ultérieurement

Le partage pour l’envoyer par iMessage, WhatsApp ou vers un réseau social

Les utilisateurs de TikTok sur visionOS auront également l’opportunité de faire des recherches afin de trouver une vidéo sur un sujet bien précis. Par exemple, vous cherchez une vidéo sur le match PSG - Real Sociedad qui a eu lieu hier soir ? Il vous suffira d’aller dans la partie de recherche, de regarder la barre de recherche avec vos yeux puis de sélectionner avec vos doigts. Une fois la recherche saisie avec le clavier virtuel ou avec votre voix, vous pourrez voir les magnifiques buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola.



La bonne nouvelle, c’est que d’après les visuels partagés, l’application TikTok sur Vision Pro ne devrait pas avoir de limite comparé à l’application disponible sur l’App Store iOS. De plus, le design de l’application est… magnifique !



ByteDance n’a pas mentionné dans son post sur X dans combien de temps l’application sera disponible sur visionOS, toutefois, si on regarde les captures d’écran partagées, le travail des développeurs semblent être arrivé à son terme.

