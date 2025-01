L'application Appareil Photo d'iOS 19 pourrait s'inspirer de visionOS

Selon de nouvelles rumeurs, Apple préparerait une refonte majeure de son application Appareil Photo pour iOS 19, s'inspirant directement du design épuré de visionOS. Une évolution qui marquerait un tournant dans l'interface de l'iPhone, tout en renforçant la cohérence visuelle entre les différents produits Apple.

Un design plus épuré inspiré de visionOS

D'après les informations du célèbre leaker Jon Prosser, partagées sur sa chaîne Front Page Tech, l'application Appareil Photo d'iOS 19 adopterait des menus translucides rappelant l'interface de l'Apple Vision Pro. Les contrôles seraient désormais divisés en deux catégories principales - "Photo" et "Vidéo" — avec un accès simplifié aux différentes fonctionnalités comme l'enregistrement de vidéos spatiales ou le retardateur.



L'un des changements majeurs concernerait l'interface elle-même, qui libérerait davantage d'espace pour le viseur. Les menus et contrôles, tout en restant facilement accessibles, seraient moins intrusifs qu'actuellement sur iOS 18. Les paramètres de résolution et de fréquence d'images apparaîtraient uniquement lorsque nécessaire, via des menus contextuels en haut de l'écran.

Une évolution attendue mais à confirmer

Cette refonte n'est pas totalement surprenante, puisque des rumeurs similaires avaient déjà circulé pour iOS 18, sans se concrétiser. Prosser précise avoir eu accès à des vidéos démontrant ces changements, mais a choisi de partager des rendus recréés pour protéger ses sources.



Si cette refonte se confirme, elle pourrait marquer le début d'une harmonisation plus large du design d'iOS avec celui de visionOS. Certains observateurs imaginent déjà cette approche translucide appliquée à d'autres éléments du système, comme les widgets de l'écran d'accueil. Il faudra néanmoins patienter jusqu'à la WWDC 2025 en juin prochain pour découvrir officiellement iOS 19 et ses nouveautés. D'ici là, rappelons qu'Apple peut encore modifier ses plans, comme nous l'avons vu avec iOS 18 qui devait initialement adopter ce type de design.



Cette évolution potentielle de l'interface s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple visant à créer un écosystème cohérent entre ses différents appareils, de l'iPhone à l'Apple Vision Pro, en passant par le Mac et l'iPad. Une approche qui pourrait faciliter l'adoption des futurs produits de la marque en proposant des repères visuels familiers aux utilisateurs, et c'est l'avantage d'avoir un écosystème intégré.



En tout cas, tout le monde devrait avoir le droit à ce redesign de l'app Appareil Photo car iOS 19 aura la même liste de compatibilité qu'iOS 18, comme annoncé en exclusivité ici même sur iPhoneSoft.