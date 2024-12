Apple travaille sur visionOS 2.4 et visionOS 3.0

Alors qu'elle a lancé la version bêta de visionOS 2.3 cette semaine, Apple développe activement les prochaines itérations majeures du système d'exploitation pour son Vision Pro. En effet, des références à visionOS 2.4 et visionOS 3.0 sont déjà visibles dans la documentation du géant américain, suggérant une rapide évolution, comme ce fût le cas entre visionOS 1 et visionOS 2 qui sont sortis à quelques mois d'intervalle.

Apple prend de l'avance

En effet, comme repéré par AppleInsider, Apple a révélé par inadvertance qu'elle travaille sur visionOS 3.0 et visionOS 2.4 dans la documentation d'un exemple de projet. Ces mentions suggèrent que visionOS 3.0 est la prochaine mise à jour logicielle importante, tandis que visionOS 2.4 est prévu pour une version 2025. Dans le même temps, on sait qu'Apple s'active sur iOS 18.4 et iOS 19.

Les détails sur les nouvelles fonctionnalités ou améliorations de ces prochaines versions ne sont pas encore disponibles, mais il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles incluent diverses nouveautés, tout comme les traditionnelles corrections de bugs et améliorations de l'expérience utilisateur. Notamment, l'Apple Vision Pro ne prend pas en charge les fonctionnalités Apple Intelligence, qui utilisent la puce M2 de l'appareil. Ces fonctionnalités, telles que les outils d'écriture, Genmoji et Image Playground, améliorent déjà l'expérience utilisateur sur les iPad et les Mac équipés d'Apple Silicon similaire, fonctionnant sur iOS 18.2, iPadOS 18.2 et macOS 15.2 Sequoia.



Les (rares) utilisateurs du casque de réalité mixte sont très certainement impatients de découvrir visionOS 2.4, mais surtout visionOS 3.0 qui pourrait faire franchir un cap supplémentaire à l'ordinateur spatial. Si Tim Cook nous lit, c'est probablement le moment de remplir le cahier de doléances ! Que vous manque-t-il dans visionOS à date ?