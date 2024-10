Comment ça marche Image Playground d’Apple

Comme aperçu cette semaine, la mise à jour iOS 18.2 introduit la deuxième vague d'Apple Intelligence, avec notamment Genmoji et Image Playground. Cette dernière est une nouvelle application de création d’images via Apple Intelligence permettant aux utilisateurs de générer des illustrations de style dessin animé à partir de descriptions textuelles. Bien que ce soit dans un premier temps réservé aux américains (sauf à configurer son iPhone pour utiliser Apple Intelligence), voici comment fonctionne Image Playground et ce qu'il faut savoir quand à sa sortie.

1. Premiers Pas avec Image Playground

En mettant à jour vers iOS 18.2, iPadOS 18.2 ou même macOS Sequoia 15.2, les utilisateurs trouveront l’app Playground sur leur écran d’accueil, identifiable par une icône représentant un animal en 3D. L’application affiche une barre de saisie textuelle pour générer des images à partir de descriptions comme “chat faisant du skateboard” ou “coucher de soleil sur Paris”, ainsi que des suggestions.

Playground permet de mélanger des photos de sa bibliothèque, des suggestions d’Apple (comme « espace », « super-héros », « été », etc.), ou simplement des requêtes textuelles. Chaque élément ajouté à la création en cours est appelée "inspiration".

À chaque ajout d’inspiration, l’application génère plusieurs options d’images au format carré (1 024 x 1 024) que l’on peut visualiser, sélectionner, enregistrer et partager.

2. Options de Personnalisation

Intégration de Personnes : Les utilisateurs peuvent personnaliser des images en sélectionnant des individus enregistrés dans leur album Personnes de l’app Photos. L’application utilise des caractéristiques uniques de chaque photo pour créer des versions animées des visages familiers. On sent qu'Apple a utilisé ses travaux sur les Memojis.

Options d’Apparence : Pour ceux qui préfèrent créer de zéro, la fonction Apparence permet de modifier des caractéristiques faciales de base, comme le teint de peau.

Thèmes et Suggestions : Apple propose des thèmes prédéfinis, tels qu’aventure, disco, et fantasy, ainsi que des accessoires comme des chapeaux et costumes. Ces options facilitent la création de scènes imaginatives.

3. Styles de rendus

Image Playground propose actuellement deux styles : Animation (3D style Pixar) et Illustration (style 2D). Bien qu’un troisième style Croquis ait été initialement prévu, il ne semble pas encore disponible.

Pour les sujets humains, seules des images en buste sont possibles, ce qui limite les cas actuellement et évite les poses suggestives par exemple. Vous ne pourrez pas mettre mamie sur une trottinette ou Tim Cook en rollers.

L’application est loin d'être parfaite, avec des rendus parfois étranges sur des images à plusieurs sujets. Mais il faut persévérer et donc itérer.

4. Restrictions et droits

Afin de prévenir les abus, Image Playground restreint les termes liés à la violence, aux symboles politiques et aux contenus sensibles. Les utilisateurs qui tentent d’utiliser des mots interdits reçoivent un message pour ajuster leur description.

Les images de personnages sous copyright ou de personnes réelles non présentes dans l’album Personnes ne peuvent pas être générées, garantissant un usage éthique.

5. Retour d’expérience

Comme Image Playground est en phase bêta, Apple collecte activement les retours des utilisateurs par des boutons de type pouce vers le haut/bas pour affiner l’outil. N'hésitez pas à le faire, comme sur ChatGPT par exemple.

6. Confidentialité

Les images sont enregistrées localement, et les utilisateurs peuvent modifier, partager ou supprimer leurs créations à tout moment. Toutes les images sont générées directement sur l’appareil, assurant la confidentialité des utilisateurs.

7. Partage

Les utilisateurs peuvent partager leurs images depuis la bibliothèque Image Playground ou utiliser le mini-app intégré dans Messages pour un partage rapide dans les conversations. La feuille de partage permet également d’envoyer les images vers des plateformes comme Instagram ou tout simplement dans l'application Fichiers.



Retrouvez les différentes fonctionnalités d'Apple Intelligence dans la vidéo officielle :

7. Disponibilité

Image Playground est actuellement accessible aux développeurs via la bêta d'iOS 18.2, avec une liste d’attente pour l’accès. Un lancement plus large est attendu pour décembre, avec la version grand public d’iOS 18.2 qui contiendra aussi Genmoji, Image Wand, le nouveau Mail et plus encore.



Toutes les fonctionnalités d'IA sont limitées à l'iPhone 15 Pro / Pro Max et supérieur comme l'iPhone 16, ainsi qu'aux iPad M1 et supérieurs, et Mac M1 et supérieurs.



Dans un communiqué adressé aux développeurs, Apple précise que le déploiement de chaque fonctionnalité d’Apple Intelligence s'étendra sur plusieurs semaines. La société ne parle ici que de la première vague destinée aux américains. Il y a une file d'attente qui permet de demander l'accès. Une fois autorisé, votre iPhone téléchargera les données nécessaires pour Apple Intelligence.