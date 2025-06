Le nouveau Siri se cache dans Raccourcis sous iOS 26 : voici comment l’utiliser

Apple Intelligence dans iOS 26 introduit une expérience de type chatbot via l'application Raccourcis, permettant aux utilisateurs avancés d'interagir de manière conversationnelle avec des modèles de langage de grande échelle (LLM). Voici comment cela fonctionne, en attendant le vrai Siri 2.0 qui doit désormais arriver aux alentours d'iOS 26.4 selon Apple.

Un chatbot avec Apple Intelligence

Dans iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe, l'application Raccourcis inclut une nouvelle action "Utiliser le modèle" qui exploite les LLM d'Apple Intelligence. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois options pour avoir des réponses :

Sur l'appareil

Cloud

ChatGPT

Un paramètre "Suivi" permet de poser des questions complémentaires, imitant une interaction de type chatbot. Les premiers tests montrent que les réponses sont conversationnelles, similaires à celles de ChatGPT, et que la fonctionnalité est facile à configurer.

Comment ça marche : utiliser Apple Intelligence dans les Raccourcis

Pour tester cette fonctionnalité, l'astuce consiste à créer un raccourci simple avec une action Texte pour une requête et l'action "Utiliser le modèle". Par exemple, j'ai demandé des recommandations de lieux adaptés pour travailler à Paris. Le modèle Cloud a fourni une liste avec des explications détaillées. On peut ensuite affiner en reposant une question pour demander par exemple un prix raisonnable. En comparaison, Siri a redirigé vers ChatGPT pour les mêmes requêtes, tandis que les Raccourcis ont géré directement.

Limites et potentiel

Bien que prometteuse, cette fonctionnalité n'est pas un remplacement complet des chatbots en raison de limitations dans les connaissances (surtout avec l'option "sur l'appareil") et l'interface. Cependant, c'est une évolution intéressante, marquant la première offre de style chatbot d'Apple Intelligence. On sent qu'Apple la cache pendant qu'elle la perfectionne. On peut espérer une intégration directe à Siri au printemps 2026, avec iOS 26.4.



Qui a déjà testé cette nouveauté ? Qu'en pensez-vous ?