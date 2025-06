Apple repousse son Siri contextuel à iOS 26.4 et assure qu’il était fonctionnel l’an dernier

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé des plans ambitieux pour une version de Siri plus personnalisée, promettant une meilleure compréhension du contexte personnel, une reconnaissance de l'écran et une intégration plus poussée avec les applications. Les démonstrations des responsables ont montré Siri accédant aux applications Mail et Messages pour répondre à des questions sur les vols et les réservations de déjeuner de la mère d’un utilisateur, avec un lancement prévu dans l’année. Cependant, Apple a repoussé ces fonctionnalités à 2026, invoquant des problèmes de qualité avec l’architecture initiale, ce qui a déclenché des poursuites judiciaires et une vive critique du public.

Apple revient sur le nouveau Siri

Dans des interviews post-WWDC 2025, le chef de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, et le responsable marketing, Greg Joswiak, ont abordé ce retard. S’exprimant avec Tom’s Guide et The Wall Street Journal, Federighi a expliqué que l’architecture de première génération pour les fonctionnalités personnalisées de Siri ne répondait pas aux normes élevées d’Apple. Au printemps 2025, Apple a opté pour une architecture de deuxième génération afin de garantir que les fonctionnalités répondent aux attentes des clients. Ce changement a toutefois repoussé la sortie à iOS 26.4, prévue pour le printemps 2026, comme l’a confirmé Joswiak.

Federighi a démenti les allégations selon lesquelles la démonstration de la WWDC 2024 n’était que du « demoware ». Il a déclaré à Joanna Stern du WSJ que le logiciel présenté était fonctionnel, alimenté par un véritable modèle de langage volumineux et une recherche sémantique. Joswiak a appuyé ces propos, rejetant les récits suggérant que la démonstration était truquée. Malgré cela, l’excès de confiance initial d’Apple a conduit à plusieurs recours collectifs aux États-Unis et au Canada, les consommateurs réagissant au retard des fonctionnalités fortement promues.



Les dirigeants d’Apple sont actuellement en tournée médiatique pour clarifier la situation, soulignant leur engagement envers la qualité. Federighi a noté que, même avec la nouvelle architecture, Apple continue de peaufiner Siri pour offrir une expérience fluide. Ce retard met en évidence l’approche prudente d’Apple en matière d’IA, privilégiant la fiabilité à une sortie précipitée. Alors que l’attente grandit pour la Siri remaniée, l’entreprise doit relever le défi de restaurer la confiance tout en répondant aux attentes accrues pour son assistant virtuel de nouvelle génération.