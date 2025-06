Comment Bloomberg devine toujours les plans d’Apple

Bloomberg semble toujours savoir ce qu’Apple prépare avant tout le monde. Derrière cette réputation bien établie se cache une stratégie d’enquête redoutablement efficace, mêlant sources internes, analyses stratégiques et influence médiatique.

Bloomberg : un mélange de sources internes, d’enquête stratégique et d’influence médiatique

Quand Bloomberg publie un article sur Apple, toute l’industrie tend l’oreille. Bien souvent, les informations révélées par le média américain — notamment sous la plume du journaliste Mark Gurman — se confirment quelques semaines ou mois plus tard lors des Keynote officielles. Mais comment ce média parvient-il à avoir systématiquement une longueur d’avance sur l’une des entreprises les plus secrètes au monde ? Voici les principales raisons.

Un réseau de sources bien placé

La première force de Bloomberg réside dans son réseau de contacts internes. Des ingénieurs, des designers, des cadres ou même des partenaires industriels d’Apple transmettent parfois des informations confidentielles. Certaines de ces sources sont anonymes, d’autres d’anciens employés. Leur témoignage, lorsqu’il est recoupé, permet à Bloomberg d’accéder à des données sur les produits à venir, les fonctionnalités en test ou les projets internes. De notre côté, nous avons eu plusieurs sources en interne chez Apple depuis 2008, mais toujours du côté des développeurs. Et quand on sait comment le équipes de la firme travaillent en silo, on comprend bien que chacun des « petites mains » n’a pas vraiment de visibilité sur les projets d’envergure. Mais cela nous a permis d’avoir quelques exclusivités précises comme la compatibilité des prochaines versions d’iOS.

Une crédibilité qui attire les fuites

Parce que Bloomberg est reconnu comme un média sérieux, influent et fiable, ceux qui souhaitent faire fuiter des informations (pour diverses raisons : frustration, stratégie, intérêt personnel) préfèrent s’adresser à lui plutôt qu’à un média moins établi. Le nom « Bloomberg » garantit une large visibilité, une certaine protection, et surtout, une prise au sérieux par les autres journalistes et observateurs.

Une veille constante sur la chaîne d’approvisionnement

Apple fabrique ses produits à travers un réseau mondial de sous-traitants comme Foxconn, TSMC ou Pegatron. Ces entreprises, bien que discrètes, laissent parfois échapper des informations sur les volumes de production, les composants utilisés ou les phases de test. Bloomberg surveille étroitement ces mouvements, ce qui lui permet d’anticiper de nombreux lancements ou changements de stratégie.

Des analyses stratégiques très fines

Outre les fuites, Bloomberg sait lire entre les lignes : dépôts de brevets, embauches ciblées, mouvements financiers, recrutements en intelligence artificielle ou en réalité augmentée… Tout cela dessine peu à peu une image crédible des futures intentions d’Apple. Le média compile, croise et interprète ces signaux faibles avec une précision impressionnante.

Un canal de fuite parfois voulu par Apple ?

Apple est réputée pour sa culture du secret, mais il n’est pas exclu qu’elle laisse parfois fuiter volontairement certaines informations, notamment pour tester la réaction du marché, préparer les actionnaires ou faire monter la pression médiatique avant une annonce. Dans ce jeu subtil, Bloomberg devient un relais indirect de la stratégie d’Apple, même si aucune preuve formelle ne vient confirmer ce rôle officieux.

En conclusion

La régularité avec laquelle Bloomberg dévoile des informations fiables sur Apple ne tient pas du hasard. Elle repose sur un mélange d’investigation journalistique de haut niveau, de connexions solides dans l’industrie, et d’une lecture stratégique des dynamiques du marché tech. C’est ce cocktail qui fait de Bloomberg l’une des sources les plus redoutées… et les plus scrutées par les fans d’Apple.



Bonne nouvelle, on pourra vérifier tout cela dès lundi avec le keynote de la WWDC 25 qui permettra de découvrir les nouveautés d'iOS 19, une mise à jour aussi appelée iOS 26, ainsi que toutes les autres mises à jour logicielles.