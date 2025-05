Apple Plans se met à l'heure de la F1 pour le Grand prix de Monaco 2025

Apple a dévoilé une expérience urbaine sur mesure et un guide pour le Grand Prix TAG Heuer de Formule 1 de Monaco 2025, le tout inclus dans son service de cartographie Apple Plans. L'occasion de rappeler qu'Apple a largement rattrapé son retard sur Google Maps en termes de détails, voire l'a même dépassé.

La nouveauté met en avant des monuments monégasques en 3D personnalisés, incluant le Casino de Monte-Carlo, le Fairmont Monte Carlo, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, le Yacht Club de Monaco et le Paddock Club de F1. En mode sombre à la tombée de la nuit, le modèle 3D de Monaco arbore un effet d’éclat lunaire distinctif, assez incroyable d'ailleurs.

Le souci du détail inclut les marquages routiers, la couverture terrestre, les arbres, les itinéraires de transport public, ainsi que des aides à la navigation telles que les voies de virage, les terre-pleins, les voies pour bus et vélos, et les passages piétons. Mieux, une nouvelle vue pare-brise offre aux conducteurs une perspective au niveau de la route aux échangeurs.

Le circuit de F1 est mis en valeur avec des marqueurs pour les virages, ainsi que des modèles 3D des tribunes, passerelles, de la ligne d’arrivée, et plus encore. L’application Plans affichera des avis, tels que les fermetures de routes. Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple, a déclaré :

Apple Maps est le meilleur moyen de naviguer et d’explorer le monde, c’est pourquoi nous sommes ravis d’offrir cette expérience incroyable aux fans de F1 et aux spectateurs du Grand Prix de Monaco. Que les fans soient sur place ou qu’ils regardent de loin, l’Expérience Urbaine Détaillée magnifiquement conçue et les fonctionnalités du Grand Prix de Monaco leur offrent une vue imprenable sur Monaco, juste à temps pour la course et la première à venir de F1 The Movie.

Ils pourront naviguer dans la principauté pendant l’emblématique Grand Prix TAG Heuer de Formule 1 de Monaco 2025 et repérer les monuments clés de Monaco et de la course, pour vraiment se sentir au cœur de l’action avant le lancement du film fin juin.