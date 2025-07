L'offre « Back to School 2025 » d’Apple est lancée en Europe

Après avoir temporairement fermé ses boutiques éducatives européennes plus tôt dans la journée, Apple a officiellement lancé sa promotion « Back to School » 2025 à travers le continent. Comme aux États-Unis, l’offre de cette année inclut une paire d’AirPods gratuite ou d’autres accessoires avec l’achat d’un Mac ou d’un iPad éligible via le site de l’Apple Store Éducation.

L’offre de rentrée en France

L’offre « Back to School » européenne se prolonge jusqu’au 21 octobre Apple a lancé sa promotion « Back to School » 2025 en Europe, et donc en France, offrant aux étudiants, enseignants et personnel éducatif éligible une paire d’AirPods gratuite (ou d’autres accessoires) lors de l’achat d’un Mac ou d’un iPad éligible via l’Apple Store Éducation.

Cette année, l’offre s’applique aux achats de MacBook Air, MacBook Pro ou iMac, tous accompagnés d’un cadeau promotionnel (bien que certaines options puissent nécessiter des frais supplémentaires) :

AirPods 4 avec réduction active du bruit

AirPods Pro 2

Souris Magic (USB-C), non éligible pour l’iMac

Trackpad Magic (USB-C), non éligible pour l’iMac

Clavier Magic avec Touch ID et pavé numérique, non éligible pour l’iMac

Pour l’iPad Air et l’iPad Pro, la sélection varie légèrement :

AirPods 4

AirPods 4 avec réduction active du bruit

AirPods Pro 2

Apple Pencil Pro

Clavier Magic pour iPad Air ou Pro

En plus de la France, l’offre est disponible via l’Apple Store Éducation dans des pays tels que la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni. Pour les achats effectués pendant la période promotionnelle mais livrés après, Apple précise qu’il honorera toujours l’offre.



