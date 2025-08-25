Apple TV+ propose une réduction temporaire à ceux qui résilient

La semaine dernière, Apple TV+ a augmenté le prix de son abonnement de 30 % dans certains pays dont les États-Unis, passant désormais de 9,99 à 12,99 $ par mois, ce qui pourrait inciter certains abonnés à envisager de résilier. Pour contrer les éventuelles résiliations, Apple utilise une API qu'elle a récemment introduite sur iOS 26, permettant d'avoir une ristourne.

Un test de la part d'Apple

En effet, la firme de Cupertino propose à certains utilisateurs une offre temporaire de réduction de 54 %, ramenant le prix à 5,99 $ pour deux mois, après quoi il reviendra à 12,99 $. Cette offre de fidélisation, repérée par des utilisateurs sur Reddit, apparaît lorsqu’on tente de résilier via l’application Apple TV, utilisant le même système de messagerie de résiliation qu’Apple autorise pour les applications tierces.

Tous les abonnés ne sont pas garantis de recevoir cette offre, car elle peut dépendre de critères spécifiques, une pratique courante dans les services d’abonnement qui tentent de retenir une partie des clients.



Pour vérifier si vous êtes éligible, les utilisateurs d’iPhone peuvent aller dans l'application Réglages > [Votre nom] > Abonnements > Apple TV+ > Résilier l’abonnement. Avant de finaliser la résiliation, un écran de confirmation affichera toute offre de fidélisation disponible. Vous pourrez alors choisir d’accepter la réduction, poursuivre la résiliation en sélectionnant « Résilier l’abonnement », ou quitter en choisissant « Ne pas résilier ».



En France, nous n'avons pas réussi à avoir cette proposition, mais le prix n'a pas (encore) évolué.