Apple TV+ propose une réduction temporaire à ceux qui résilient

apple tv plus iconLa semaine dernière, Apple TV+ a augmenté le prix de son abonnement de 30 % dans certains pays dont les États-Unis, passant désormais de 9,99 à 12,99 $ par mois, ce qui pourrait inciter certains abonnés à envisager de résilier. Pour contrer les éventuelles résiliations, Apple utilise une API qu'elle a récemment introduite sur iOS 26, permettant d'avoir une ristourne.

Un test de la part d'Apple

En effet, la firme de Cupertino propose à certains utilisateurs une offre temporaire de réduction de 54 %, ramenant le prix à 5,99 $ pour deux mois, après quoi il reviendra à 12,99 $. Cette offre de fidélisation, repérée par des utilisateurs sur Reddit, apparaît lorsqu’on tente de résilier via l’application Apple TV, utilisant le même système de messagerie de résiliation qu’Apple autorise pour les applications tierces.

apple tv plus annulation resilisation promotion

Tous les abonnés ne sont pas garantis de recevoir cette offre, car elle peut dépendre de critères spécifiques, une pratique courante dans les services d’abonnement qui tentent de retenir une partie des clients.

Pour vérifier si vous êtes éligible, les utilisateurs d’iPhone peuvent aller dans l'application Réglages > [Votre nom] > Abonnements > Apple TV+ > Résilier l’abonnement. Avant de finaliser la résiliation, un écran de confirmation affichera toute offre de fidélisation disponible. Vous pourrez alors choisir d’accepter la réduction, poursuivre la résiliation en sélectionnant « Résilier l’abonnement », ou quitter en choisissant « Ne pas résilier ».

En France, nous n'avons pas réussi à avoir cette proposition, mais le prix n'a pas (encore) évolué.

3 réactions

Stevenmtl - iPhone

@Alban
C’est clair 🤣 comme c’est pris à différents moments pendant le mois ça passe des fois inaperçu. Puis finalement tu fais le total des montant et tu compare aux nombres de soirée que tu a zappé car finalement rien te tentais. Régulièrement je me branchais sur YouTube en payant Disney, crave et prime, avec aussi le Netflix d un ami. Si ça c’est pas de l’argent mal dépensé 😂. Une moyenne de 15 balles par service, c’est plus cher dans l’année que notre vol vers l’île de la réunion à deux pour les vacances

25/08/2025 à 12h27

Alban (rédacteur)

@Stevenmtl - iPhone : Bien d'accord, il faut vérifier régulièrement les abonnements qu'on paye.

25/08/2025 à 11h25

Stevenmtl - iPhone

Vraiment content d’avoir tout coupé le streaming, un seul c’est nul car très vite tu fais le tour et tu finis par payer pour rien. Et plusieurs tu finis à 60 voir plus par mois pour la TV . Ça commence à faire cher entre ça, l’abonnement téléphone et internet puis la musique…. Bref un gouffre financier.

25/08/2025 à 09h49

