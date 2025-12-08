Apple Fitness+ arrive dans 28 nouveaux pays et ajoute la K-Pop

Apple a annoncé aujourd’hui qu’Apple Fitness+ sera déployé dans 28 nouveaux marchés à partir du 15 décembre 2025, le Japon rejoignant le mouvement début 2026. Il s’agit de la plus grande expansion géographique depuis le lancement du service il y a cinq ans. Malheureusement pour nos amis suisses et belges, il va falloir encore patienter.

49 pays au total

Parmi les nouveaux territoires : le Chili, Hong Kong, l’Inde, la Pologne, les Pays-Bas, Singapour, Taïwan et bien d’autres, portant le total à 49 pays et régions.

Des centaines de séances et méditations bénéficieront d’un doublage numérique en espagnol et allemand dès le lancement, le japonais suivant avec l’arrivée au Japon dans quelques temps. De nouveaux épisodes doublés seront ajoutés chaque semaine.



Fitness+ inaugure également un tout nouveau genre musical : le K-Pop, avec des tubes mondiaux d’artistes phares, disponible dans tous les types d’entraînement. Le K-Pop rejoint les genres déjà plébiscités : Latest Hits, Hip-Hop/R&B, Latin Grooves, Upbeat Anthems, etc.

Jay Blahnik, vice-président des technologies Fitness d’Apple, a déclaré :

Fitness+ continue d’inspirer des millions de personnes en combinant les meilleurs entraînements, entraîneurs et musiques avec la magie des appareils Apple. Que vous suiviez vos métriques en temps réel sur Apple Watch, fermiez vos anneaux ou compariez vos efforts sur la Burn Bar, nous sommes ravis d’accueillir des millions d’utilisateurs supplémentaires dans le monde – avec une énergie K-Pop incroyable et dans plus de langues que jamais.

12 types d’entraînements (Force, Yoga, HIIT, Pilates, Danse, Vélo, Kickboxing, Méditation…) de 5 à 45 minutes sont disponibles sur iPhone, iPad et Apple TV. L’Apple Watch enrichit chaque séance avec des données à l’écran, tandis que les Plans Personnalisés créent automatiquement un programme hebdomadaire adapté aux goûts de chacun.

Disponibilité

Fitness+ est disponible dès aujourd'hui en Australie, en Autriche, au Brésil, au Canada, en Colombie, en France (depuis 2021), en Allemagne, en Indonésie, en Irlande, en Italie, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, en Russie, en Arabie saoudite, en Espagne, en Suisse, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



Le service sera donc disponible au Chili, à Hong Kong, en Inde, aux Pays-Bas, en Norvège, aux Philippines, en Pologne, à Singapour, en Suède, à Taïwan, au Vietnam et dans 17 autres pays et régions à partir du 15 décembre.