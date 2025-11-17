Apple Sports débarque en Belgique, en Suisse et dans de nouveaux pays européens

Après la France, l’Espagne et l’Italie il y a deux mois, c’est désormais la Belgique, la Suisse et plusieurs autres pays européens qui voient arriver l’application Apple Sports sur l’App Store.

L’app Apple Sports s’étend à de nouveaux pays européens

L’application gratuite Apple Sports sur iPhone est désormais disponible dans un grand nombre de nouveaux pays européens. Ce déploiement, avec la version 3.5, couvre notamment la Belgique, la Suisse, la Tchéquie, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Croatie, la Pologne, la Hongrie, le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, la Slovaquie, la Slovénie, la Serbie, la Grèce, l’Estonie, la Lettonie, la Roumanie, l’Ukraine et d’autres encore.

Rappelons que l’app Apple Sports était déjà accessible en France (ainsi que dans quelques autres pays européens) depuis plusieurs semaines. Elle avait fait l’objet d’une mise à jour en septembre 2025 qui introduisait notamment des widgets pour iPhone, iPad et Mac, ainsi que la possibilité de programmer des Live Activities (activités en direct) pour les prochains événements sportifs.

Cette extension géographique rend l’application beaucoup plus accessible aux fans de sport à travers l’Europe. Grâce à Apple Sports, les utilisateurs peuvent suivre en temps réel les scores, les statistiques et les prochains matchs des ligues et équipes qu’ils aiment dans une application avec un design moderne.

Bien que l’app reste limitée à l’iPhone (elle n’a pas de version native iPad), les nouveaux widgets permettent d’afficher les résultats ou plannings directement sur l’écran d’accueil de l’iPad ou du Mac, à condition qu’ils soient connectés au même compte Apple.

Apple Sports est disponible aux États-Unis depuis février 2024. Après un an et demi d’attente, l’application arrive enfin en Europe, un continent clé dans le monde du sport. Malgré son interface agréable et sa prise en main intuitive, elle reste encore limitée en termes de fonctionnalités et de compétitions couvertes. Surtout que la concurrence est rude sur le marché.

Télécharger l'app gratuite Apple Sports