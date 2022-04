Orange Bank veut déployer ses offres dans de nouveaux pays européens

⏰ Il y a 3 heures

Julien Russo

Depuis le quatrième trimestre de 2017, Orange n'est plus un simple opérateur, l'entreprise a désormais une activité dans le secteur bancaire et gère plus d'un million de comptes de particuliers et professionnels. Selon les dernières indiscrétions, Orange souhaiterait voir encore plus grand, la société a maintenant l'ambition de se déployer dans de nouveaux pays en Europe.

Orange Bank prêt à enclencher une nouvelle étape dans sa croissance ?

En plus de 4 ans d'existence, vous avez probablement déjà entendu parler d'Orange Bank plus d'une fois, il s'agit d'un établissement bancaire qui mise sur la connectivité, la modernité et la simplicité.

Aujourd'hui, Orange Bank, c'est plus de 2000 conseillers formés en boutiques, une application iOS et Android élue comme étant la meilleure app bancaire (trophée Moneyvox 2022) ou encore des compatibilités aux systèmes de paiements innovant comme Apple Pay et Google Play.



Dès le démarrage, Orange Bank a eu de grandes ambitions pour ses offres bancaires, l'entreprise a choisi dans un premier temps de se lancer en France, en Espagne et dans plusieurs pays d'Afrique. Maintenant qu'une certaine maturité a été acquise, Orange Bank a envie de voir plus loin.

Selon des informations recueillies par Le Monde, Orange Bank prévoirait un lancement de ses offres dans de nouveaux pays européens, on parle de la Belgique, la Roumanie et la Pologne.

Cette nouvelle phase dans le développement est indispensable, car Orange Bank n'arrive pas à être rentable, l'établissement bancaire a enregistré près de 800 millions d'euros de pertes nettes depuis sa création. Une augmentation de capital de 300 millions d'euros a eu lieu au cours de l'année dernière, mais ce n'est toujours pas suffisant.



Selon plusieurs informations communiquées en début d'année par Stéphane Richard, la rentabilité d'Orange Bank pourrait avoir lieu à partir de 2024, il est peu probable que la banque connectée y parvienne avant.



Au fil du temps, Orange a amélioré sa stratégie en ajoutant des offres bancaires payantes, en plus de la carte standard à 0€/mois sans limite de durée, Orange Bank a ajouté une carte premium à 7,99€/mois et une offre duo/familiale baptisée "Pack Premium" à 12,99€/mois (en promo à 7,99€ actuellement).



Le lancement en Pologne, en Roumanie et en Belgique va permettre à Orange Bank d'atteindre de nouveaux clients qui pour la plupart connaissent déjà la marque à travers l'actualité.

Pour le moment, il n'y a pas de date ni de détails sur les offres bancaires qui seront proposées, on imagine néanmoins que le modèle économique devrait être identique à celui de la France. N'oublions pas que les banques "digitales" sont nombreuses et n'hésitent pas à être très généreuses en ce qui concerne les tarifs de leurs offres et des frais bancaires, tout est fait pour attirer l'attention des clients des banques traditionnelles.



Il y a plus d'une semaine, Orange Bank a lancé en France un bon plan de 100€ offert pour l'ouverture d'un compte bancaire, si vous souhaitez en profiter, c'est toujours possible en passant par le site orangebank.fr avant de télécharger l'application.

