Orange Bank offre 100€ à l'ouverture et baisse le prix du pack premium

⏰ Il y a 5 heures

Alban Martin

Parmi les banques en ligne françaises, Orange Bank continue sa percée avec un service et une application régulièrement mis à jour. Les derniers changements en date concernent la prime d'ouverture de compte qui est de retour à 100€, ainsi qu'une promotion sur le pack premium qui permet d'avoir jusqu'à 7 cartes pour toute la famille pour seulement 7,99€ par mois. Oui, deux cartes Premium Mastercard et cinq cartes Mastercard pour les enfants.

Orange Bank : la néobanque en vogue

Si Boursorama est la plus ancienne des banques en ligne en France, la mieux notée parmi les concurrents les plus récents s'appelle Orange Bank avec plus de 60 000 notes à 4,6/5 de moyenne. Plus forte que Hello Bank, Fortuneo, ING et autre Société Générale, Orange Bank a connu une importante croissance depuis son lancement en 2017. En rachetant Groupama Banque, l'opérateur historique français a profité des infrastructures et de la licence bancaire pour se positionner rapidement sur ce secteur innovant. Après des débuts chaotiques imputables aux choix technologiques, la néobanque a inversé la tendance dès 2018. Plus complète, plus stable et plus pratique, Orange Bank est arrivée à maturité avec des offres. Et pour atteindre les 2 millions de clients (1,7 à date), l'entreprise basée à Montreuil lance une nouvelle opération d’acquisition proposant jusqu’à 100 euros offerts pour l’ouverture d’un compte Premium (ou d'un pack) depuis le site OrangeBank.fr.

Les avantages d'un compte Orange Bank

Les services de l'app

Commençons par lister les avantages de l'application Orange Bank :

Ouverture facile en quelques minutes sans condition de revenus

IBAN français

Tenue de compte gratuite (2€ par mois si aucune activité)

Suivi des dépenses en temps réel

Catégorisation et PFM

Notifications

Carte standard gratuite ou Premium Mastercard

Paiement mobile via Apple Wallet

Compatible Apple Pay / Google Pay

Connexion rapide et sécurisée par Face ID/Touch ID

Bloquer / débloquer la carte à volonté

Changement de code en temps réel

Modification des plafonds en temps réel

Virement par SMS

Possibilité d'alimenter son compte par CB

Conseiller virtuel 24/7

Web conseillers en France

Programme privilège Mastercard

Chéquier possible

Avec ce récapitulatif des avantages, vous constatez qu'il ne manque rien à l'offre Orange Bank, d'autant qu'avoir un service français accessible dans les 2000 boutiques du groupe est un gage de sérénité supplémentaire, ce que la plupart des concurrents ne proposent pas. Notez que l'IBAN français est très important car certaines entreprises ou services n'acceptent pas de compte étranger, un avantage sur N26 ou Revolut par exemple.

La carte Premium

Bien évidemment, si l'offre de base est suffisante pour une partie des clients, les offres Premium permettent d'obtenir une expérience complète. La carte Premium (qui brille la nuit) est accessible pour 7,99 € / mois (ou même 4,99 €/ mois pendant un an pour les 18-25 ans) et permet d'avoir des paiements et des retraits gratuits que ce soit en France ou à l’étranger, des plafonds plus hauts, un service client prioritaire ainsi qu'un système de cash back avec jusqu’à 10% remboursés sur tous les achats effectués en boutique Orange en ligne ou en boutique et 5% du montant de vos factures Orange remboursés. Sans oublier une assurance voyage incluse.

Le Pack Premium

Le Pack Premium qu'on a déjà présenté offre tout cela mais pour toute la famille avec 1 carte Premium pour soi, 1 carte Premium pour son conjoint (ou un proche), 5 cartes enfants (10 à 18 ans) et une fonction de pilotage parental pour une gestion simplifiée des comptes. Au lieu de 12,99€ / mois, le pack est actuellement en promotion à 7,99€. Une belle affaire !



Dans tous les cas, ce sont des cartes Mastercard.

Comment avoir les 100€ en ouvrant un compte ?

Cette prime est valable pour les nouveaux clients uniquement et permet d'avoir jusqu'à 100 euros après l’ouverture d’un compte Premium ou d'un Pack Premium.



Profitez de la Prime de 100€ chez Orange Bank en ouvrant :



Concrètement, il faut s'inscrire et ouvrir un compte en quelques minutes depuis le site internet de la banque en choisissant la carte Premium ou le Pack Premium. Préparez 2 pièces d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois avant de vous lancer.



Un dépôt initial de 50 euros sera demandé afin d’avoir pleinement accès à votre nouveau compte. Ensuite, vous aurez la moitié de la prime (50 €) après avoir effectués 10 paiements par carte (ou paiement mobile), puis encore 50€ lors du prélèvement d'une facture Orange.

Le parrainage pour gagner plus

Une fois client, vous pourrez télécharger l'application gratuite et parrainer des amis pour gagner à chaque fois jusqu'à 60€ supplémentaires !

