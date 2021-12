Officiel : ING ferme sa banque en ligne !

ING compte 1 million de clients en France mais c'est bien trop peu pour tenir les objectifs et être rentable. C'est pour cela qu'un communiqué a été mis en ligne par la banque hier soir pour annoncer la suppression de sa filiale en ligne française pourtant présente depuis 20 ans.

Clap de fin pour ING

Décidément, cette semaine est agitée au niveau du monde bancaire. Si lundi soir nous vous parlions d'une possible arnaque de la banque en ligne N26 auprès de ses clients, c'est au tour d'ING de faire la Une de l'actu et une fois de plus ce n'est pas une bonne nouvelle.



À travers un communiqué paru hier en fin de journée, la banque en ligne présente depuis des années en France (2000) a affirmé ce qui était pressenti, à savoir qu'elle ferme définitivement ses portes en France. Cette banque d'origine néerlandaise a procédé ces six derniers mois à une réorganisation de ses activités en Europe et les clients français en font donc les frais.

Vous vous en doutez, au-delà des clients, cette mauvaise nouvelle impacte surtout la plupart des salariés. Après de longues discussions, ce sont bien 460 salariés sur 700 qui seront licenciés. Cette décision lourde de conséquence n'est pas anodine et survient comme souvent à la suite d'une succession d'échecs au niveau des objectifs fixés tout en haut.



Pour terminer, ING déclare être en pleine négociation avec de tierces parties afin de transférer de nombreux portefeuilles de ses clients. Cependant, rien n'est encore acté et la banque ne peut pas donner plus d'informations pour le moment.



Un conseil : récupérez vite votre argent si vous avez un compte chez ING...