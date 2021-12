La banque en ligne N26 a-t-elle volé l'argent de plusieurs centaines de ses clients ?

N26 est l'une des banques en ligne les plus populaires dans notre pays. Cette banque d'origine allemande a maintenant acquis une belle notoriété, mais le témoignage choc de ce matin sur les antennes de RMC pourrait bien faire pencher la balance de l'autre côté. Pour faire simple, N26 est suspecté par des centaines de clients de voler leur argent. Explications.

N26 : la banque en ligne qui vole ses clients ?

Autant le dire tout de suite, si cela se révèle vrai (et cela semble être le cas) c'est une affaire assez rocambolesque ! Ce lundi matin sur les antennes de RMC, nous avons eu le droit à plusieurs témoignages allant dans le même sens en indiquant que la banque en ligne allemande N26, bien connue dans l'hexagone (2.5 millions de clients), aurait clôturé plusieurs comptes d'une manière abusive sans motif valable.



Pire encore, la banque aurait à chaque fois pris la décision de garder l'argent de ces fameux comptes fermé. Si de base un établissement bancaire peut se permettre de vous fermer votre compte sans que vous ayez votre mot à dire, elle ne conserve bien évidemment jamais votre argent dans sa poche et vous demande un RIB pour transférer les fonds vers l’un de ses concurrents.



L'auditeur RMC du nom de Valéry a raconté sa version des faits et si à première vue elle semble tellement irréaliste qu'on aurait du mal à le croire, sachez qu'ils sont des centaines à avoir subi la même expérience.

Il affirme que son compte est ouvert depuis deux ans et qu'un matin, comme par magie, la banque l'a bloqué et clôturé sans expliquer le pourquoi du comment. Comme dit plus haut, il a donc décidé d’envoyer un message pour récupérer son argent, mais rien n'y fait, personne ne lui répond et seules les réponses automatiques lui parviennent sur sa boîte mail. Résultat final, il s'est fait voler 300 €.



RMC a alors enquêté sur internet et a très vite découvert des centaines d'autres témoignages (530 pour être exact) allant dans le même sens. Une personne du nom de Guillaume se serait fait voler pas moins de 9000 € ! Un problème aussi vécu par Aurélien qui a perdu 2500 €.



Vous vous en doutez, N26 n'a pas souhaité répondre aux demandes d'interviews et assure qu'elle ne garde jamais l'argent de ses clients dont le compte est définitivement fermé. L'auditeur RMC a réussi à récupérer une partie de la somme avec son témoignage grand public, mais pour les 529 autres, rien n'est fait. Sans parler de tous ceux qui ont vécu la même aventure, mais qui n'en ont pas parlé sur internet.



Quoi qu'il en soit, voilà une histoire plutôt sombre qui risque de faire de la très mauvaise publicité à cette banque en ligne pourtant connue dans le pays. Espérons que l’affaire ne s'arrête pas là et qu'on apprenne le pourquoi du comment dans les semaines et mois à venir.

