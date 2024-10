La banque en ligne N26 s'ouvre aux crypto en France

1 com

À compter de ce jeudi 21 mars, N26 s'ouvre aux cryptomonnaies en France, rendant possible pour ses clients l'achat et la vente de plus de 200 indices directement depuis leur application mobile. Cette nouvelle offre, nommée "N26 Crypto", est disponible pour tous les utilisateurs, y compris ceux avec un compte gratuit.

N26 rejoint Revolut et Lydia

Après Lydia et Revolut, N26 se lance donc dans les cryptomonnaies en France. Avec l'offre "N26 Crypto", les clients de celle qui s'appelait encore Number 26 lors de sa sortie en 2016 peuvent désormais acheter et vendre plus de 200 cryptos.

La cryptomonnaie a pris d'assaut le monde financier. Mais entre le jargon, les nombreuses applications existantes et les informations contradictoires, se lancer dans le trading de crypto semble être une entreprise colossale. Jusqu'à maintenant. N26 Crypto c'est une nouvelle façon d'acheter et de vendre des cryptomonnaies sans prise de tête.

Jérémie Rosselli, directeur général de N26 France depuis le lancement de la banque en ligne dans l’Hexagone en 2018, nous explique :

Cette offre va permettre à nos clients de réaliser simplement et en toute sécurité, leurs premiers pas dans ces nouveaux types d’actifs qui suscitent beaucoup d’intérêt. Pas besoin de “wallet”, de télécharger une nouvelle application ou de s’inscrire sur une plateforme pour les spécialistes.

Vous l'aurez compris, N26 France mise sur la facilité d'accès. Vous avez simplement besoin de l'application N26, ce qui devrait attirer de nombreux clients jusqu'à lors méfiants. Cette initiative s'appuie sur un partenariat avec Bitpanda, qui gère les transactions et la conservation des actifs pour la banque en ligne qui compte 8 millions de clients.

Avec cette expansion, N26 vise à capter un marché dynamique, sachant qu'une étude de l'Association pour le développement des actifs numériques (Adan) révèle que 12% des Français détiendront des crypto-actifs en 2024.



Reste que N26 devra faire avec la concurrence spécialisée. Parmi les grands noms du secteur, citons Binance, Coinhouse, et Coinbase. Sans oublier que Revolut a été longtemps seule sur ce créneau, la banque offrant des services d'achat et de vente de cryptomonnaies depuis 2017.

