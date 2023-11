Revolut augmente (encore) ses prix

Mauvaise nouvelle pour les clients Revolut Metal. Comme indiqué dans le titre, l'abonnement va prochainement augmenter pour atteindre les 165 € par an. En contrepartie, la banque offre un accès immédiat à dix abonnements payants d'autres services.

Joyeux noël

La banque en ligne Revolut vient d'informer ses clients par mail qu'une nouvelle augmentation tarifaire est prévue à partir du 17 décembre 2023. L'abonnement Revolut Metal passe de 13.99 € par mois à 16.99 € par mois, soit une augmentation de 3 € mensuelle. Pour le prix annuel, on switch de 135 € à 165 €, ce qui représente 30 € supplémentaires à débourser chaque année pour accéder à cette catégorie d'abonnement.

Pour se faire pardonner, la banque améliore l'abonnement via une série d'abonnements à des services externes qui sont désormais inclus directement. Dans cette liste, on retrouve notamment NordVPN, Deliveroo, Sleep Cycle ou encore le Financial Times. Des abonnements qui, tous ensemble, atteignent une valeur de 2 000 € par an, dixit Revolut.



Liste des abonnements dès à présent inclus dans Metal pour tous les clients :



→ Financial Times Standard Digital

Accédez à l'intégralité du journal FT primé, avec plus d'expertise et d'informations.

C'est l'outil ultime pour les décideurs.

→ ClassPass

Recevez tous les mois 10 crédits à utiliser à des milliers de salles de sport, salles de fitness, de salons et de spas les mieux notés.



→ NordVPN Plus

Chiffrez vos données internet et assurez la sécurité de votre espace virtuel. Comprend une fonctionnalité avancée de protection contre les menaces.



→ Deliveroo Plus Silver

Profitez de livraisons gratuites illimitées sur les commandes de plus de 25 € provenant d'une vaste gamme de restaurants et de supermarchés.

Activer mes avantages partenaires



→ WeWork

Obtenez 1 crédit chaque mois pour travailler depuis un espace WeWork près de chez vous.



→ Abonnement Headspace

Bénéficiez de méditations guidées par des experts de renommée internationale, de cours et d'exercices de pleine conscience.

Recevez également chaque jour des recommandations sur mesure, en fonction de ce que vous aimez et de votre état d'esprit.



→ Sleep Cycle Premium

Démarrez votre journée en pleine forme grâce à l'alarme intelligente et le suivi du sommeil de Sleep Cycle.



→ Coach Freeletics

Accédez au coach Freeletics alimenté par l'IA, un coach personnel numérique qui vous prépare des séances d'entraînement sur mesure et parfaites. N'importe quand, n'importe où.



→ Tinder Gold

Profitez d'un nombre illimité de likes et matchez avec des gens du monde entier. Et revenez en arrière pour refaire votre dernier swipe, autant de fois que vous voulez.



→ Picsart Gold

Bénéficiez d'outils alimentés par l'IA pour concevoir, travailler, dessiner et partager du

contenu n'importe où.



Comme souvent, Revolut tente de faire les choses du mieux que possible pour ne pas froisser ses clients même si cette nouvelle augmentation risque de peser sur le moral de certains. Si vous ne souhaitez pas payer ce nouveau tarif, rendez-vous sur votre profil via la section Mon abonnement pour repasser en Standard ou clôturer le compte.

Télécharger l'app gratuite Revolut - La banque en ligne