Netflix augmente les prix pour USA, Canada, Portugal et Argentine

Une fois de plus, Netflix augmente ses tarifs dans quatre nouveaux pays, y compris les États-Unis. Cette hausse, comme toujours, est justifiée par les investissements considérables pour enrichir la plateforme et l'améliorer. L'abonnement Premium approche lentement mais sûrement des 30 $ par mois.

Netflix a annoncé une augmentation des tarifs de ses abonnements dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Canada, au Portugal et en Argentine. Cette décision intervient alors que l’entreprise continue d’investir dans sa programmation pour offrir davantage de valeur à ses abonnés.

Nouveaux tarifs aux États-Unis :

Au Canada, les augmentations sont similaires. Le forfait Standard avec publicités augmente de 2 $ pour atteindre 7,99 $ par mois, le forfait Standard sans publicités augmente de 2,50 $ par mois pour atteindre 18,99 $, et le forfait Premium grimpe de 3 $ par mois pour atteindre 23,99 $.

Ces hausses de prix coïncident avec des résultats financiers impressionnants pour Netflix. Au quatrième trimestre 2024, la plateforme a ajouté un nombre record de 18,9 millions de nouveaux abonnés, portant le total à 302 millions d’abonnés payants dans le monde. Le chiffre d’affaires trimestriel a atteint 10,25 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes. De plus, Netflix a annoncé un programme de rachat d’actions de 15 milliards de dollars.

Alors que nous continuons à investir dans la programmation et à offrir plus de valeur à nos membres, nous demanderons occasionnellement à nos membres de payer un peu plus afin que nous puissions réinvestir pour améliorer davantage Netflix.