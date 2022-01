Netflix augmente encore ses prix aux USA et au Canada, le premium à 20$ !

Netflix a mis à jour les prix de ses offres de streaming, les trois formules disponibles étant désormais plus chères. Le forfait de base est désormais facturé 9,99 dollars par mois, le forfait standard est facturé 15,49 dollars par mois et le forfait Premium est facturé 19,99 dollars par mois. C’est une augmentation sensible qui n’est ni la première, ni la dernière.

Netflix joue avec les nerfs des clients avec ses nouveaux prix

Dans le détail, le forfait de base est plus cher de 1 $, passant de 8,99 $ par mois à 9,99 $. Ce forfait permet aux utilisateurs de regarder sur un seul écran à la fois et limite la qualité à la définition standard 480p (équivalent DVD), sans HD donc.



L’offre Standard est 1,50 $ plus chère, passant de 13,99 $ par mois à 15,49 $. Elle autorise le streaming HD 1080p et permet aux utilisateurs de regarder sur deux écrans à la fois.



Enfin, l’abonnement Premium, le plus haut de gamme, est désormais 2 $ plus cher par mois, soit 19,99 $ au lieu de 17,99 $ auparavant. Il permet aux utilisateurs de regarder sur quatre écrans en même temps et c'est le seul qui offre une option de streaming 4K HDR. On atteint donc les 20 $, et probablement bientôt les 20€ chez nous puisque les prix sont généralement alignés quelques mois plus tard. Actuellement, les prix en France sont à 8,99 €, 13,49 € et 17,99 €. Ils devraient passer prochainement à 9,99 €, 14,99 € et 19,99 €.

L’augmentation concerne-t-elle les abonnés actuels ?

Netflix indique que les prix s'appliquent immédiatement aux nouveaux membres et prendront "progressivement effet" pour tous les abonnés actuels. Les clients recevront une notification par courriel 30 jours avant le changement de leur prix et auront la possibilité de changer de plan ou d'annuler.

Netflix est bien plus cher que la concurrence

Netflix a précédemment augmenté ses prix en octobre 2020, cela fait donc un peu plus d'un an depuis le dernier saut de prix significatif. En 15 mois, l’abonnement Premium a pris 4 $, soit une hausse de 25 % !



Un prix fou, surtout comparé à ses concurrents. Netflix de base est maintenant deux fois plus cher que l'abonnement Apple TV+ à 4,99 $ par mois, et l'abonnement Premium est même quatre fois plus cher, même si Netflix offre un catalogue plus conséquent.



Les autres sont par exemple Hulu qui commence à 6,99 $ par mois, HBO Max coûte 14,99 $ par mois, Disney+ coûte 7,99 $ par mois et Peacock Premium coûte 4,99 $ par mois. Sans oublier Prime Video inclus dans le forfait Prime à 49 $ par an.

