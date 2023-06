Netflix supprime son forfait Essentiel au Canada, bientôt la même stratégie en France ?

L'un des forfaits Netflix les plus populaires dans le monde, c'est sans aucun doute le forfait Essentiel, un abonnement à moins de 10€ qui permet de profiter de la totalité du catalogue à un prix plutôt raisonnable. Malheureusement, Netflix vient de l'arrêter au Canada provoquant le mécontentement des clients qui sont désormais confrontés à un grand trou dans la grille tarifaire. Une nouvelle stratégie de Netflix pour inciter les abonnés à payer plus cher afin d'éviter la publicité.

Netflix Essentiel disparaît au Canada

C'est une nouvelle approche pour le moins surprenante que sont en train de vivre les abonnés Netflix au Canada. Le célèbre service de streaming vient de supprimer de sa grille tarifaire l'abonnement Netflix Essentiel qui était proposé au tarif de 9,99 dollars par mois. Ce forfait était particulièrement apprécié au Canada, car il permettait de ne pas subir les coupures publicitaires du Netflix Essentiel avec publicités et de ne pas avoir besoin d'aller vers un forfait plus coûteux, le Netflix Standard à 13,49 dollars par mois.



Constatant que les clients canadiens se satisfaisaient du Netflix Essentiel depuis le partage de compte limité, le service de streaming a pris la décision brutale d’enlever son abonnement pour laisser un gigantesque vide entre le forfait avec publicités et le forfait standard. Résultat, les abonnés canadiens peuvent soit payer moins cher en acceptant des publicités, soit payer plus cher en ayant accès aux contenus en 1080p sans publicités.

Ce changement de stratégie ne concerne que les abonnés qui reviennent vers Netflix après une suspension d'abonnement ou ceux qui souscrivent pour la première fois. Ceux qui possédaient l'abonnement Netflix Essentiel peuvent le conserver sur une durée indéfinie. Bien sûr, cette "offre historique" qui ne sera plus accessible après résiliation va motiver les abonnés à garder leur forfait Essentiel le plus longtemps possible. C'est là que l'on comprend le génie de Netflix !

Abonnement au Canada Avant Maintenant Netflix Essentiel avec publicités 5,99$/mois 5,99$/mois (maintenant Standard avec publicités) Netflix Essentiel 9,99$/mois Netflix Standard 16,49$/mois 16,49$/mois Netflix Premium 20,99$/mois 20,99$/mois

Comme vous pouvez le remarquer dans le tableau ci-dessus, les nouveaux abonnés Netflix au Canada ont un choix maintenant restreint, soit ils prennent l'abonnement Standard avec publicités, le Standard sans publicités ou le Premium. Bien sûr, pour les deux premières offres, la différence de prix est bien plus conséquente sans l'intermédiaire habituel.



Netflix a conscience que les publicités gâchent l'expérience du streaming, l'entreprise l'avait d'ailleurs mentionné dans le passé en exprimant ne pas vouloir se lancer sur ce terrain. En imposant cette grille tarifaire, Netflix pousse ses nouveaux abonnés à ne plus payer 9,99$/mois pour ne plus avoir de publicités, mais... 16,49$/mois pour avoir une expérience sans coupures publicitaires.



Ajoutons aux prix cités ci-dessus la procédure d'anti-partage de compte où vous devez payer un supplément de 7,99$/mois par personne qui utilise votre compte. Finalement, avec un compte Netflix Standard et deux personnes à 7,99$/mois, on peut facilement payer plus cher que son forfait mobile ou même sa box internet...



Cette nouvelle stratégie pourrait se déployer rapidement à travers le monde. Très souvent, Netflix teste une nouvelle grille tarifaire dans un pays, attend de voir comment elle est adoptée par les consommateurs puis accélère le déploiement dans d'autres pays. On peut donc s'attendre à la suppression imminente du Netflix Essentiel en France au cours des prochains mois !