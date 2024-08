Apple pourrait bientôt changer sa stratégie au cinéma pour ses films originaux

Depuis qu'Apple s'est investi dans la création de contenus originaux, l'entreprise a proposé avec des partenaires trois films qui sont sortis au cinéma : Killers of the Flower Moon, Napoléon et plus récemment Argylle. Si les films avaient des scénarios convaincants, des castings très haut de gamme, ils n'ont pas rencontré le succès espéré par Apple. Un rapport du média Puck indique que la firme de Cupertino pourrait bientôt modifier sa stratégie concernant ses films qui sortent au cinéma.

Apple apprend de ses erreurs

Au cours de l'année écoulée, Apple a renforcé sa présence dans le monde cinématographique, en lançant plusieurs productions à gros budget destinées à être projetées dans les salles de cinéma du monde entier. Cette nouvelle orientation montre une évolution par rapport aux débuts où l'entreprise était concentrée sur les films indépendants à budget limité, comme le démontre le succès de "CODA".



Pourtant, l'expansion rapide vers des projets d'envergure tels que "Killers of the Flower Moon", "Napoleon" et "Argylle" prouve qu'il y a une volonté de diversifier et d'intensifier les investissements à l'Apple Park. Ces films, pilotés par des réalisateurs de renom, ont bénéficié d'investissements colossaux se chiffrant en centaines de millions de dollars.

Un récent rapport précise une réévaluation possible des ambitions cinématographiques d'Apple. Malgré le succès modéré des trois titres majeurs sortis en salle, les résultats n'ont pas totalement répondu aux attentes d'Apple et de ses partenaires de production et de distribution. Cette situation a mené à une réunion cruciale le mois dernier, rapporté par Matt Belloni de Puck, impliquant des figures clés telles que les responsables d'Apple TV+, Zack Van Amburg et Jamie Erlicht, le PDG Tim Cook et Eddy Cue, responsable des services.



Lors de cette réunion, Tim Cook et Eddy Cue n'ont pas demandé de changements radicaux, mais ils ont insisté sur la nécessité d'ajustements stratégiques. Cette rencontre s'est déroulée après la présentation des trois gros films, les discussions ont porté sur des moyens d'affiner les futurs projets cinématographiques d'Apple pour qu'ils soient plus rentables.



Belloni a indiqué que, bien qu'aucune décision finale n'ait été prise, l'orientation générale encouragée par les dirigeants était claire : Zack et Jamie ont été poussés à réfléchir à la manière dont Apple pourrait optimiser son approche pour maximiser à la fois l'impact culturel et la rentabilité de ses investissements cinématographiques.



Cette possible réorientation stratégique pourrait signifier pour Apple un ajustement de ses critères de sélection des projets, une révision de ses budgets ou même une modification de ses stratégies de distribution. Reste à voir comment ces ajustements se traduiront dans les choix futurs de la compagnie et quel impact ils auront sur l'industrie cinématographique globale.