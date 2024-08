Le film Argylle pourrait être le premier échec d'Apple au cinéma

Après les succès (modestes) de Killers of the Flowers Moon et de Napoléon, Apple a réalisé un parcours sans faute jusqu'à aujourd'hui au cinéma. Malheureusement, l'univers cinématographique réserve parfois de bonnes comme de mauvaises surprises pour les studios. Après une sortie qui a eu lieu la semaine dernière, le film "Argylle" qui rassemble pourtant un casting cinq étoiles, n'arrive pas à attirer les foules.

Apple part sur son premier échec avec Argylle

La semaine dernière, les cinémas du monde entier ont accueilli le film "Argylle", le dernier thriller d'espionnage produit par Apple Original Films, doté d'un budget conséquent de 200 millions de dollars. Malgré des attentes élevées et une promotion intensive, le film n'a récolté que 18 millions de dollars pour son premier week-end d'exploitation, ce qui marque un démarrage plus que décevant pour Apple Studios et les autres studios qui ont participé. Ce résultat est d'autant plus surprenant que "Argylle" a tout de même dominé le box-office lors de sa sortie, il a fait mieux que The Chosen (6 millions de dollars), The Beekeeper (5,3 millions de dollars) et Wonka (4,8 millions de dollars).



Réalisé par Matthew Vaughn, "Argylle" met en vedette un casting étoilé incluant Bryce Dallas Howard, John Cena, Samuel L. Jackson, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Dua Lipa, et Henry Cavill. Cependant, la performance au box-office n'est pas le seul domaine où le film a rencontré des difficultés. Sur le front critique, "Argylle" a reçu un accueil plutôt froid, avec un score de seulement 35 % sur Rotten Tomatoes aux États-Unis et une note moyenne de 2,8 sur 5 sur AlloCiné.

Des succès timides pour Apple

Même si les films Apple Original sont réputés pour être d'une grande qualité avec des castings VIP, Apple semble rencontrer des difficultés sur le marché cinématographique. En effet, Killers of the Flower Moon, un autre titre d'Apple Original Films (salué par la critique et nommé pour 10 Oscars) n'a pas réussi à être rentable, avec seulement 156 millions de dollars de recettes mondiales. De même, Napoléon, sorti en novembre, a généré 219 millions de dollars à l'international, un chiffre qui reste insuffisant pour couvrir les coûts de production, rendant le film non rentable.



Ces résultats posent la question de l'avenir d'Apple dans le secteur cinématographique. Alors que la société a clairement l'ambition de marquer de son empreinte l'industrie du film, les premiers pas montrent que le succès dans ce domaine peut être aussi insaisissable que dans tout autre secteur d'activité. La performance de "Argylle" et d'autres productions similaires pourraient inciter Apple à revoir ses stratégies en matière de production et de distribution de films pour s'assurer qu'elles répondent aux attentes du public.

