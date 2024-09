L'Apple ID pourrait être rebaptisé "Apple Account" cette année (màj)

Apple n'innove pas seulement avec ses produits, comme le tout récent Vision Pro que l'on a enfin reçu à la rédaction, mais aussi dans la nomenclature de ces derniers. Cette fois, c'est le service Apple ID qui pourrait évoluer et devenir Apple Account d'après une information de MacRumors. L'entreprise de Tim Cook expérimente le nouveau nom du compte Apple, avant de le déployer plus largement dans le courant de l'année.



: Mark Gurman de Bloomberg a corroboré ce changement à venir avec iOS 18 et watchOS 11, notamment.

C'est quoi un Apple ID ?

Pour mémoire, un Apple ID est un compte qui permet aux utilisateurs d'Apple d'accéder à des services tels qu'iCloud et l'App Store. La possibilité de créer un identifiant Apple et de s'y connecter est disponible sur toutes les plateformes d'Apple et est accessible aux utilisateurs depuis plus de dix ans. C'est avec cet identifiant Apple que les utilisateurs peuvent acheter des applications et de la musique, synchroniser des données sans fil entre appareils grâce à iCloud et effectuer des achats sur la boutique en ligne du constructeur, et plus encore.

Un nouveau nom pour iOS 18

Le changement de nom d'Apple ID en "Apple Account" devrait avoir lieu dans le courant de l'année 2024, probablement en même temps que la sortie d'iOS 18 (nom de code Crystal) et de macOS 15 (nom de code Glow), soit en juin pour la WWDC 24, soit en septembre pour la version finale des mises à jour majeures. Un grand nombre d'applications et de sites Appel vont devoir modifier le terme Apple ID.



En fait, on trouve déjà des occurrences du terme "Apple Account" sur le site web du constructeur, et dans le cadre d'expressions plus larges telles que "solde du compte Apple". Mais l'idée est de remplacer complètement les mentions à Apple ID par Apple Account afin de redéfinir la marque de la fonctionnalité.

Un changement à confirmer

Reste à savoir pourquoi Apple souhaite changer le nom du service de connexion. De plus, il n'est certain qu'elle le fasse avec Apple Account, malgré les nombreux indices. La société américaine prépare souvent plusieurs noms marketing avant le lancement de nouveaux services ou produits. Dans le cas du système d'exploitation du casque Vision Pro récemment sorti, par exemple, Apple a utilisé trois noms différents lors de ses tests internes : realityOS, xrOS et visionOS. De quoi brouiller les pistes et traquer les fuites...