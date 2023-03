Le nom "realityOS" aperçu dans le code open-source d'Apple avant la sortie du casque AR/VR

D'après les rumeurs, Apple travaillerait depuis des années sur un casque de réalité mixte, qui devrait être enfin annoncé dans le courant de l'année. Si les informations à son sujet s'intensifient depuis quelques mois, il y a maintenant de preuves de son existence - et elles viennent d'Apple. Le code open-source fourni par la société elle-même fait désormais référence à la plateforme "realityOS".

Le casque AR/VR d'Apple devrait fonctionner sous realityOS

Comme l'a remarqué Aaron sur Twitter, Apple a mis à jour son code source disponible pour les développeurs sur GitHub. Il est intéressant de noter que le dernier code source libre de l'entreprise mentionne "realityOS" et "Reality Simulator" aux côtés des plateformes que l'on connait telles qu'iOS, macOS et watchOS.



Pour ceux qui auraient raté un épisode, realityOS est le nom potentiel du système d'exploitation qui fonctionnera sur le casque de réalité mixte d'Apple. Ce nom a déjà été mentionné dans les logs de l'App Store, un autre outil d'Apple destiné aux développeurs. La société a également déposé la marque realityOS auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) en 2021.



Cependant, il convient de rappeler que Bloomberg avait rapporté qu'Apple avait opté pour "xrOS" comme nom de plateforme pour son nouveau casque. Ce nom ferait référence à la "réalité étendue", ce qui est logique si l'on considère l'idée d'une intégration entre la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR). Apple a également déposé des marques telles que "Reality One", "Reality Pro" et "Reality Processor".

Un premier modèle cher

La première itération du casque devrait être dévoilée lors de la WWDC 23 en juin prochain, l'appareil étant mis en vente plus tard dans l'année. Il comportera deux écrans micro-OLED 4K (un pour chaque œil), ainsi que des dizaines de caméras et de capteurs intégrés pour le suivi des mains et des yeux, le tout alimenté par la puce M2, voire une seconde puce pour les calculs les plus gourmands.



En raison de sa technologie de pointe, le casque devrait coûter environ 3 000 dollars, bien qu'Apple travaille déjà sur une version moins chère pour l'avenir. Selon les dernières informations, Apple envisage de proposer un second modèle à moitié prix en 2025, aux alentours de 1 500 dollars. En revanche, il n'est pas clair si l'iPhone sera indispensable pour le faire fonctionner, les rumeurs se contredisant sur ce point.



Qui est impatient de découvrir ce casque venu pour concurrencer le Meta Quest Pro et autre PSVR 2 ?