Gran Turismo 7 VR est le meilleur ambassadeur du PSVR 2

C'est aujourd'hui que Sony lance officiellement son casque PlayStation VR2. Si son prix a de quoi effrayer (599 euros), il est tout de même un accessoire quasiment indispensable pour passer véritablement à la nouvelle génération de jeux vidéo. Comme expliqué dans notre test du PSVR 2, le seul problème, hormis le tarif, c'est le maigre catalogue au lancement. Passé à l'as lors des premiers essais, Gran Turismo 7 est pourtant le meilleur ambassadeur de la réalité virtuelle sur la console de Sony.

GT 7 VR est un must

Que vous soyez, comme moi, un fan inconditionnel de Gran Turismo, ou un novice dans la saga de la simulation de course, GT 7 n'a rien à voir en VR ou en "normal". C'est un peu comme jouer à la manette ou avec un bon volant sur PS5, l'expérience change de dimension.



Certes, cela fait cher le jeu. 80 € pour GT 7, au moins 300 € pour un casque volant avec pédales et donc 600 € pour le casque, sans compter la console qui démarre désormais à 449 €. Oui, mais c'est quasiment obligatoire.

Le contenu du jeu n'a pas changé lorsque vous branchez le casque PSVR 2 (que l'on vient de recevoir). Si vous débutez, vous aurez droit à la première course avec une Porsche classique. Sinon, vous reprendrez là où vous avez laissé votre garage avant la mise. jour VR (gratuite).



La grande différence est que vous ne regardez plus la voiture, vous êtes DANS la voiture. Vous pouvez voir le tableau de bord, comme sur la version normale, sauf que vous pouvez tourner la tête pour voir autour de vous, les portières, mais surtout la piste, les adversaires qui cherchent à vous dépasser et plus encore. Voici quelques vidéos qui permettent de se rendre compte de tout cela :

Comme vous pouvez le constater, tout est plus réaliste. Vous avez en premier lieu une meilleure perception de la profondeur - ce qui permet de mieux appréhender le freinage ou de dépasser sans accrocher la voiture. Évaluer la distance avec les autres bolides est un jeu d'enfant. Avec le casque vissé sur la tête, vous êtes avez un contrôle total, avec une vue comme si vous y étiez, ce qui amène rapidement à jeter des coups d'oeil dans les rétroviseurs, par exemple.



L'immersion est bien aidée par le rendu fovéen du suivi oculaire qui augmente de manière transparente la résolution à l'endroit où vous regardez, tout en la diminuant partout ailleurs. Attention toutefois, la version VR est un peu moins belle. La texture de la piste est un cran en deça et les voitures rivales sont victimes de clipping. On aurait également apprécié que la pluie mouille l'intérieur des décapotables.



Notons enfin le "showroom" en VR où vous pouvez voir tous les véhicules que vous possédez sous n'importe quel angle sans faire de course.

Get ready to race in #PSVR2 with today’s Gran Turismo 7’s 1.29 update.



Also includes new cars, a classic GT track, and a head-to-head race against superhuman AI: https://t.co/c4ugS1JyGL pic.twitter.com/bCSQEZvf8E — PlayStation (@PlayStation) February 20, 2023

En bref, c'est une grande réussite, avec quelques minis défauts qui pourraient être corrigés avec de futures mise à jour. En tout cas, on ne peut que croire le créateur de la série Gran Turismo®, Kazunori Yamauchi, qui a récemment déclaré que le jeu avait été conçu pour la VR dès le premier jour.



Pour le moment, le casque PSVR 2 n'est vendu que sur le site PlayStation.

