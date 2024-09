Alors qu'Apple prépare le lancement grand public d'Apple Intelligence, sa plateforme d'IA tant attendue, l'entreprise a l'outrecuidance de se moquer de rival de toujours, Microsoft. Plus précisément, des derniers PC Copilot+, axés sur l'intelligence artificielle et dont les performances "gaming" sont déplorables.

Après que Craig Federighi a plaisanté sur le fait qu'Apple avait « raté le coche » lors d'une présentation à la WWDC 24 sur l'essor des ordinateurs portables dotés d'IA (bien que l'entreprise ait déployé des moteurs neuronaux dans ses processeurs plus tôt que la plupart des autres), une nouvelle campagne marketing proclame fièrement que le « meilleur PC doté d'IA est un Mac ».

Apple va même jusqu'à nommer l'offre Copilot+ du géant de Redmond avec des comparaisons de spécifications, comme l'a remarqué Aaron sur X.

Apple is marketing the Mac as “The best AI PC” and compares it to a Copilot+ PC pic.twitter.com/s17E65DVsm