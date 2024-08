Apple publie deux nouvelles publicités pour Final Cut Pro sur Mac et iPad

Final Cut Pro, c'est l'application de référence pour le montage vidéo, utilisée par des millions de créateurs de contenus sur internet et de studios professionnels, Final Cut Pro est probablement l'une des applications les plus populaires dans le domaine. Ces dernières années, Apple a apporté un lot impressionnant de nouveautés pour Final Cut Pro, ce qui a permis d'enrichir l'expérience utilisateur comme jamais. Cependant, tout le monde n'a pas encore conscience de ce que peut fournir réellement l'app dans le montage vidéo, c'est pour cela qu'Apple a publié deux nouvelles publicités sous forme de présentation. Vous ne pourrez plus dire que vous n'étiez pas au courant de l'incroyable potentiel de Final Cut Pro !

Découvrez Final Cut Pro et ces dernières nouveautés dans deux publicités

Apple continue de promouvoir ses outils de montage vidéo professionnels avec la publication de deux nouvelles publicités pour Final Cut Pro, mettant en lumière les versions 10.8 pour Mac et 2.0 pour iPad. Ces publicités montrent les fonctionnalités avancées et les innovations qui rendent ces outils incontournables pour les créateurs de contenu et les professionnels du montage vidéo.



La première publicité se concentre sur Final Cut Pro 10.8 pour Mac, elle met en avant une série de nouvelles fonctionnalités conçues pour optimiser le flux de travail des monteurs vidéo. Parmi les nouveautés, Apple introduit des outils basés sur l'intelligence artificielle, comme Enhance Light and Color, cette fonctionnalité ajuste automatiquement les couleurs, le contraste et la luminosité des vidéos, ce qui facilite énormément le processus d'étalonnage pour un rendu visuel parfait. Une autre fonctionnalité innovante, Smooth Slo-Mo, permet de créer des ralentis fluides grâce à l'IA, ce qui ouvre de nouvelles possibilités créatives.

Final Cut Pro 2.0 pour iPad : la puissance du montage au bout des doigts

La seconde publicité met l'accent sur la version 2.0 de Final Cut Pro pour iPad, une version optimisée pour les utilisateurs qui privilégient l'iPad pour monter des vidéos plutôt qu'un Mac. Cette version introduit des fonctionnalités adaptées à l'interface tactile de l'iPad, en exploitant pleinement les gestes tactiles et l'intégration de l'Apple Pencil. L'une des nouveautés les plus marquantes est l'ajout de Live Multicam, une fonctionnalité qui permet de capturer simultanément jusqu'à quatre angles différents. De plus, les utilisateurs peuvent connecter leur iPhone en tant que caméra en direct, ce qui offre une flexibilité accrue pour le tournage et le montage sur le terrain.



Ces deux nouvelles publicités viennent appuyer la sortie de Final Cut Pro 10.8 pour Mac et Final Cut Pro 2.0 pour iPad, disponibles depuis juin dernier. Avec ces mises à jour, Apple renforce son engagement envers les créateurs de contenu en offrant des outils puissants, intuitifs et toujours plus performants. Que ce soit pour un montage sophistiqué sur Mac ou une création rapide et mobile sur iPad, Final Cut Pro continue d’évoluer pour répondre aux besoins des professionnels. Découvrez les publicités ci-dessous !