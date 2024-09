Final Cut Pro se met à jour sur Mac et iPad

Final Cut Pro, l'application de montage vidéo pour les professionnels, vient d'être mise à jour sur macOS et iPadOS. Apple propose de nouvelles fonctionnalités et renforce d'une manière impressionnante certaines fonctionnalités au sein de l'app. Que vous soyez sur Mac ou iPad, la mise à jour est déployée sur l'App Store !

Final Cut Pro reçoit une importante mise à jour

Vous faites partie des utilisateurs qui sont complètement conquis par Final Cut Pro et vous l'utilisez de manière très fréquente pour votre montage vidéo ? Bonne nouvelle, l'application évolue et reçoit une grosse mise à jour sur Mac et iPad. Dès maintenant, vous pouvez télécharger la version 10.7 pour Mac et la version 1.3 pour iPad.

Qu'avons-nous de nouveau ?

Dans la description des nouvelles versions, on sait précisément ce qu'a ajouté Apple, voici toutes les nouveautés :

Faites automatiquement défiler la timeline pour que vos plans restent visibles sous la tête de lecture durant la lecture.

Rendez le montage plus efficace en combinant un groupe sélectionné de plans connectés dans un scénario connecté.

Affichez les couleurs de rôles vidéo et audio pour voir facilement l’organisation de la timeline en un clin d’œil.

Le tout nouveau modèle d’apprentissage automatique de suivi des objets offre des résultats améliorés pour l’analyse de mouvement de visages et d’autres objets sur des ordinateurs Mac dotés d’une puce Apple.

Utilisez la fonctionnalité améliorée « Afficher dans le navigateur » pour trouver facilement un plan dans le navigateur sans perdre votre collection de mots-clés ou votre collection intelligente.

Exportez plus vite des fichiers HEVC et H.264 en traitant simultanément des segments vidéo sur tous les moteurs de données disponibles (requiert macOS Sonoma ou ultérieur et un Mac avec Apple M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra ou M3 Max).

Final Cut Pro est disponible à 349,99€ sur macOS et accessible à seulement 4,99€ par mois sur iPadOS. On parle ici de l'une des meilleures applications pour le montage vidéo, c'est probablement la plus complète actuellement sur le marché.

Télécharger Final Cut Pro à 349,99 €