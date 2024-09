Final Cut Pro 2 débarque sur iPad et Final Cut Pro 10.8 sur Mac

Depuis plusieurs années, Apple domine le secteur des applications de montage vidéo avec son célèbre Final Cut Pro. Cette application qui est principalement utilisée par les professionnels permet d'accéder à une tonne d'outils pour l'édition de vidéo. Souhaitant conserver sa position de leader, Apple publie régulièrement de nouvelles mises à jour de Final Cut Pro pour améliorer l'expérience utilisateur et surtout l'enrichir. Alors que maintenant l'application n'est plus une exclusivité macOS, Apple met aussi à jour l'app disponible sur l'App Store d'iPadOS.

Final Cut Pro se met à jour

Apple vient de rendre disponibles deux mises à jour majeures de son logiciel de montage vidéo professionnel, Final Cut Pro, la version 2 arrive sur iPad, tandis que la version 10.8 fait son apparition sur Mac. Ces nouvelles versions apportent des fonctionnalités innovantes et exploitent au maximum les performances des derniers appareils Apple.

La version iPad

Final Cut Pro 2 pour iPad est conçu pour tirer parti des capacités avancées des modèles d'iPad Pro équipés de la puce M4. Avec la nouvelle fonctionnalité Live Multicam, les utilisateurs peuvent capturer jusqu'à quatre angles différents en utilisant des iPhone et iPad connectés. Apple a développé une application dédiée, Final Cut Camera, pour gérer les prises de vue sur chaque appareil, cette application permet d'ajuster des paramètres tels que l'exposition, la balance des blancs, la vitesse d'obturation et le zoom, offrant ainsi un contrôle manuel précis lors de la capture vidéo.

Les nouveautés de Final Cut Pro pour iPad ne s'arrêtent pas là. L'application prend désormais en charge les projets externes et propose davantage d'options de personnalisation. Parmi les ajouts, on trouve 12 préréglages de coloration, 20 nouvelles bandes sonores, 8 titres de texte de base et plusieurs arrière-plans dynamiques pour augmenter l'étendue de la personnalisation. Grâce à la puce M4, le rendu final des vidéos est jusqu'à deux fois plus rapide et la prise en charge des flux ProRes RAW est multipliée par quatre par rapport à la puce M1.



Un autre avantage de la version iPad est la compatibilité avec l'Apple Pencil Pro, permettant une interaction plus intuitive et précise, une fonctionnalité absente de la version macOS (évidemment).

Télécharger l'app gratuite Final Cut Pro pour iPad

La version Mac avec une petite dose d'IA

La mise à jour de Final Cut Pro 10.8 pour Mac apporte des fonctionnalités innovantes propulsées par l'intelligence artificielle. Enhance Light and Color est une nouvelle fonctionnalité qui améliore automatiquement les couleurs et le contraste des vidéos d'un simple clic, simplifiant ainsi le processus de post-production. Cette fonctionnalité utilise l'IA pour analyser et ajuster les paramètres visuels de manière optimale.



Apple introduit également la fonctionnalité Smooth Slo-Mo, elle permet de créer des ralentis de haute qualité, offrant un mouvement plus fluide et professionnel. Ces ajouts viennent enrichir une suite d'outils déjà complète, rendant Final Cut Pro pour Mac encore plus indispensable pour les monteurs vidéo professionnels.

Final Cut Pro 2 pour iPad et Final Cut Pro 10.8 pour Mac sont disponibles dès maintenant en tant que mises à jour gratuites sur l'App Store d'iPadOS et le Mac App Store. Si vous ne voyez pas encore la mise à jour, il faut patienter un peu, le déploiement est récent.



Télécharger Final Cut Pro à 349,99 €