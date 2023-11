Le moteur de rendu Octane X débarque sur iPad

Près d'un an après sa sortie dans les autres régions du monde, le moteur de rendu d'Otoy, Octane X, est enfin accessible aux français. Si les utilisateurs sous macOS avaient déjà droit à une version optimisée pour l'API Metal depuis mars 2021, le portage sur les iPad M1 / M2 s'est fait désirer. Étrangement, la fiche App Store liste les tablettes avec la puce A12 comme compatibles, ce qui contredit la présentation officielle de l'application.

Découvrez Octane X

L'application avait beau être disponible sous iPadOS dans la plupart des pays, la politique de l'App Store empêchait sa distribution en France, comme ce que l'on a connu pour DaVinci Resolve. La Suisse et la Belgique sont également concernées.



Pour le portage vers l'iPad, les développeurs ont évidemment revu l'interface afin de gérer le multitouch mais aussi le support des claviers, souris et autres trackpads. Mieux, ils ont directement supportés les moniteurs externes via Stage Manager, ainsi que l'Apple Pencil. Le tout sans omettre une seule fonctionnalité disponible sur la version Mac. Il faut par contre un iPad Pro.

Les utilisateurs chevronnés peuvent activer une UX avancée avec la prise en charge des claviers, des trackpads, des moniteurs externes, des souris bluetooth et du gestionnaire de scène pour obtenir une parité totale avec l'application de bureau autonome Octane X sur macOS.

Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, voici la présentation officielle

Octane X, le premier et le plus rapide moteur de rendu de production GPU non biaisé et spectralement correct au monde, est désormais disponible pour la première fois sur l'iPad Pro (modèles M1 et M2 uniquement) - ce qui permet d'optimiser les flux de travail des artistes dans les domaines des effets visuels, du motion graphics, des jeux, du design, du concept art et de la visualisation architecturale



[...]

OTOY® est fier de faire progresser les technologies graphiques de pointe grâce à des optimisations révolutionnaires de l'apprentissage automatique, au support de la géométrie hors cœur, à des gains de vitesse massifs de 10 à 100 fois dans le graphe de scène, et à l'accélération matérielle du raytracing RTX par le GPU.

Octane X accélère les flux de travail créatifs modernes grâce au rendu ACES, OCIO et Deep Pixel EXR, à un puissant éditeur de matériaux, de shaders et de graphes de scène basé sur les nœuds, ainsi qu'au débruiteur AI le plus avancé de l'industrie, prêt pour la production.



Le moteur de rendu d'Otoy n'oublie pas non plus la compatibilité avec la plateforme RNDR, ce qui autorise l'utilisation des GPU en réseau pour des performances bluffantes. En outre, les projets sont exportables dans la plupart des formats, dont ceux pris en charge par des logiciels pour la 3D comme Cinema4D, Maya, Houdini, Blender, ainsi que les moteurs de jeux Unity3D et Unreal Engine.

