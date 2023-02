Google Photos : la fonctionnalité Magic Eraser débarque sur iPhone et iPad

Connaissez-vous Magic Eraser populaire sur les Google Pixel 6 et Pixel 7 ? Il s'agit d'une fonctionnalité qui permet d’enlever facilement des objets non désirés ou des personnes dans une photo. Elle exploite l'intelligence artificielle pour détecter et supprimer les objets en arrière-plan ou les personnes indésirables, tout en conservant le contexte et la qualité de la photo.

Google Photos va proposer Magic Eraser sur iOS et iPadOS

Vous avez pris une photo dans un lieu très touristique et vous souhaitez que soit présent que vos proches sur la photo ?

C'est possible grâce à la fonctionnalité Magic Eraser. Google propose cette innovation à coup d'intelligence artificielle depuis plus de 3 ans dans son application Google Photos via ses smartphones Pixel. Si les débuts ont été difficiles avec quelques ratés et pertes de qualité, Magic Eraser est aujourd'hui presque irréprochable pour la suppression d'objets ou de personnes sur une photo.



Après une longue période d'exclusivité à son écosystème maison, Google a annoncé l'ajout de Magic Eraser sur l'application Google Photos via iPhone et iPad. Cependant, cette bonne nouvelle est accompagnée d'une mauvaise... La fonctionnalité sera disponible uniquement pour les membres de Google One (le concurrent d'Apple One).

Parallèlement à cette nouveauté, la firme de Mountain View offre également la livraison gratuite de toutes les commandes d'impression aux abonnés de Google One. Tous les abonnés Google One pourront bénéficier de ces améliorations à partir d'aujourd'hui. Ces évolutions sont aussi envoyées aux utilisateurs des anciens smartphones Pixel qui n'ont pas d'abonnement Google One.

Vous êtes sur un iPhone/iPad avec un abonnement Google One ?

Si vous êtes membre Google One, vous allez pouvoir profiter de Magic Eraser. Voici le tutoriel pour en profiter :

Ouvrez l'application Google Photos sur votre iPhone ou iPad Sélectionnez la photo que vous souhaitez modifier Cliquez sur l'icône de modification en haut de l'écran Choisissez l'option "Magic Eraser" parmi les outils de retouche proposés Tracez un cercle autour de l'objet ou de la personne que vous souhaitez supprimer L'intelligence artificielle intégrée à Google Photos analysera automatiquement la photo et supprimera l'objet ou la personne Si nécessaire, vous pouvez affiner l'effet en ajustant la taille et la forme de la zone à supprimer Cliquez sur "Enregistrer" pour enregistrer les modifications apportées à votre photo

C'est aussi simple que cela.

Pour le moment, Google n'a pas mentionné l'hypothèse d'ouvrir la fonctionnalité Magic Eraser aux utilisateurs iOS/iPadOS en échange d'un paiement à l'acte ou mensuel.





Télécharger l'app gratuite Google Photos