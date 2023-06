Stage Manager s'est bien amélioré avec iPadOS 17

L'an passé, Apple a introduit Stage Manager sur iPad, une solution à la demande croissante des utilisateurs désireux d'avoir une expérience plus proche de celle du Mac avec le mult-fenêtres. Et bien que Stage Manager soit fait pour cela, l'ensemble était encore assez limité. Les choses se sont nettement améliorées avec iPadOS 17, mais il y a encore du travail pour les ingénieurs d'Apple.

À quoi ça sert Stage Manager

Pour mémoire, Stage Manager permet aux utilisateurs d'iPad de gérer leurs applications comme s'il s'agissait de fenêtres flottantes sur l'écran. Ces fenêtres peuvent être redimensionnées et réorganisées, à l'instar de ce que l'on peut faire dans macOS et Windows. Mieux, Stage Manager permet également aux utilisateurs de connecter leur iPad à un écran externe afin de l'utiliser comme moniteur secondaire, et pas seulement pour refléter ce qui se trouve sur l'écran de l'iPad.



Mais Stage Manager, introduit avec iPadOS 16, présente de nombreuses limitations. Par exemple, les options de redimensionnement sont limitées, tout comme les options de déplacement des fenêtres sur l'écran. En outre, Stage Manager ne permet d'ouvrir que quatre applications au maximum sur l'iPad et jusqu'à huit applications lorsqu'il est connecté à un écran externe.



Cela peut sembler suffisant pour la plupart des gens, mais un système comme macOS vous permet d'avoir autant de fenêtres ouvertes que vous le souhaitez. De plus, les utilisateurs ne peuvent pas éteindre l'écran de l'iPad pour l'utiliser exclusivement avec un écran externe, même si un clavier et une souris externes sont apparairés.

Nouveautés de Stage Manager sur iPadOS 17

Comme nous l'avions vu lors de la présentation d'iPadOS 17, la nouvelle version améliore considérablement l'expérience de Stage Manager. Les utilisateurs peuvent déplacer les fenêtres sur l'écran plus librement, et le redimensionnement des applications est plus souple, sans toutefois atteindre la flexibilité de macOS.

Apple permet également aux utilisateurs d'utiliser le raccourci "Shift + clic" sur les icônes des applications pour ajouter de nouvelles fenêtres à l'espace de travail, comme sur Mac.



Lors de la conférence d'ouverture WWDC 2023, Apple a également expliqué qu'iPadOS 17 fonctionne avec des webcams USB et des microphones connectés via le port USB-C. Les développeurs pourront tirer parti de ces accessoires dans leurs apps grâce à une nouvelle API disponible dans le SDK.

Une marge de progression

Bien que ces évolutions apportent un confort indéniable, il manque toujours quelques options comme le fait de pouvoir n'utiliser qu'un écran externe, l'iPad se transformant finalement en Mac Mini. L'autre petit bémol vient du choix de la source audio. Une fois branché à un écran tiers, le son sort automatiquement sur ce dernier, il est impossible à date de conserver la sortie audio sur l'iPad.



Ce n'est pas gênant pour une grande partie des utilisateurs, notamment ceux qui utilisent Stage Manager sans écran supplémentaire, mais cela pourrait être une bonne idée d'intégrer cela dans iPadOS 17.1 ou même iPadOS 18 l'an prochain.