Rumeurs sur iPadOS 17 : Stage Manager amélioré, écran de verrouillage personnalisé, etc

Contrairement à iOS 17,

iPadOS 17 inclurait une poignée de changements notables pour les utilisateurs d'iPad. Les rumeurs suggèrent que la mise à jour apportera des améliorations au Stage Manager, la prise en charge des widgets et de la personnalisation de l'écran de verrouillage, et quelques autres réjouissances. Encore une fois, la source de cette fuite n’est autre que le prolifique @analyst941 sur Twitter.

Du nouveau sur iPadOS 17

Sans historique sérieux, hormis l’annonce de la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro avant sa sortie, ce leaker nous laisse quelque peu perplexe. Tant que ces rumeurs ne seront pas corroborées par d'autres sources, il faudra les prendre avec les pincettes habituelles.

Selon son tweet, l'un des principaux domaines d'intérêt d'iPadOS 17 sera Stage Manager. Apple a présenté Stage Manager comme une nouvelle interface multitâche dans le cadre de l'iPadOS 16, mais la fonctionnalité a reçu des réactions mitigées de la part des utilisateurs d'iPad. Dans le cadre de la mise à jour iPadOS 17, Apple aurait prévu plusieurs évolutions pour Stage Manager.

Prise en charge de la webcam d'un écran externe.

Réglages de la source de sortie audio.

Diffusion en continu de plusieurs sources audio/vidéo en même temps lorsque Stage Manager est activé.

Dock redimensionnable (dans les réglages de l'affichage externe uniquement)

Mise en veille de l'écran de l'iPad ; l'écran externe reste allumé.

L’auteur de la fuite rappelle également qu'Apple est en train de développer une "version spéciale d'iPadOS 17" pour l'iPad plus grand dont on parle souvent et qui est en préparation. Des sources telles que Ross Young et Bloomberg ont affirmé qu'Apple travaillait sur un iPad de 14 pouces qui pourrait être lancé cette année ou début 2024. Une rumeur suggère même qu'un modèle de 16 pouces est en cours de développement.



Pour se démarquer, cette version spéciale d'iPadOS 17 inclurait la prise en charge de l'alimentation de deux écrans externes de résolution 6K à 60 Hz, et de définitions plus hautes qu’actuellement.



Enfin, Apple apporterait "toutes les fonctionnalités" de la personnalisation de l'écran de verrouillage de l'iPhone à l'iPad dans le cadre de l'iPadOS 17. Mais ça, nous l’avions déjà dit en exclusivité en octobre dernier.