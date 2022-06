Apple lancerait un iPad Pro M2 de 14 pouces avec miniLED en 2023

Maintenant qu'iPadOS 16 a été annoncé avec des fonctionnalités multitâches appropriées comme Stage Manager, Apple serait en train de finaliser le développement d'un nouvel iPad Pro de 14 pouces. Selon l'analyste fiable Ross Young, l'iPad Pro, qui ferait exactement 14,1 pouces de diagonale, est actuellement en cours de développement et pourrait être lancé au début de 2023 avec la technologie 120 Hz Pro-Motion et l'écran mini-LED.

Le premier iPad Pro M2 ?

Mark Gurman, de Bloomberg, a rapporté il y a près d'un an qu'Apple explorait de futurs modèles d'iPad avec des écrans plus grands, affirmant qu'un tel produit était "dans quelques années". Aujourd'hui, un tweet de Ross Young corrobore cette chronologie et offre des détails supplémentaires.

Voici ce que vient de partager Ross Young :

Confirmé que l'iPad Pro 14,1″ est en cours de développement avec nos sources de la chaîne d'approvisionnement. Il sera équipé de MiniLEDs et de ProMotion. Pas sûr du calendrier, mais début 2023 pourrait être plus probable.



Pour ceux qui ne le savent pas, Ross Young est analyste pour Display Supply Chain Consultants. En tant que tel, ses rapports sont généralement basés sur des indications de la chaîne d'approvisionnement, comme le font des analystes tels que Ming-Chi Kuo. Il s'est avéré être une source incroyablement fiable d'informations sur les écrans, telles que leur taille et leur technologie. Il avait prédit l'écran 120 Hz des iPhone 13 Pro et la nouvelle taille d'écran de l'iPad Mini 6.



Une bonne nouvelle pour exploiter toujours un peu plus le nouvel iPadOS 16 et qui devrait être accompagné de la puce M2 que l'on retrouve sur le dernier MacBook Air 2022.