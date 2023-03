Apple lancerait les MacBook Air 15 pouces, Mac Pro et iPhone 14 jaune au printemps

La prochaine salve de nouveautés du côté d'Apple serait prévu pour le mois d'avril, avec au moins trois produits dont un MacBook Air de 15 pouces, un tout nouveau Mac Pro et une nouvelle option de couleur jaune pour l'iPhone 14.



Initialement prévue pour mars, l'annonce devrait finalement avoir lieu en avril.

MacBook Air 15 pouces

Les fournisseurs d'Apple sont à pied d'œuvre depuis le mois de février concernant la nouvelle dalle de 15,5 pouces destiné au MacBook Air de grande taille, selon l'analyste Ross Young, qui a un très bon historique de rumeurs sur les futurs produits Apple au cours des dernières années.



D'après ses informations, le nouveau MacBook Air soit lancé début avril, mais une annonce et des pré-commandes pourraient certainement avoir lieu plus tôt. Apple annonce généralement ses produits en mars lors d'un événement de type keynote ou via des communiqués de presse sur le site Apple Newsroom. Mais parfois, elle attend avril pour présenter ses nouveautés comme ce fut le cas en avril en 2021 pour présenter un nouvel iMac M1, un iPad Pro M1, une Apple TV 4K et les AirTags, ainsi qu'une nouvelle option de couleur violette pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini.



Pour en revenir au MacBook Air, ce sera la première fois qu'Apple propose une option de taille d'écran de 15 pouces. L'actuel MacBook Air affiche une diagonale de 13,6 pouces, et l'ordinateur portable a été proposé dans une taille de 11 pouces il y a plusieurs années. Et dans un avenir assez proche, Apple devrait lancer une variante OLED du Air.



Comme le MacBook Air 13 pouces de 2022, le modèle 15 pouces serait disponible avec la puce M2. Apple affirme que la puce M2 possède un processeur jusqu'à 18 % plus rapide, un GPU jusqu'à 35 % plus rapide et un moteur neuronal jusqu'à 40 % plus rapide que la puce M1.

Nouveau Mac Pro

Le prochain Mac Pro sera le dernier à passer à l'architecture ARM, appelé Apple Silicon par la firme. Pour compléter la transition Intel, l'ordinateur de bureau sera livré avec la future puce M2 Ultra, ce qui en ferait le Mac le plus rapide de tous les temps, selon Mark Gurman de Bloomberg. Il s'attend à ce que le nouveau Mac Pro ait le même design que le modèle 2019, mais sans possibilité de faire évoluer la RAM. Une puce "M2 Extreme" plus haut de gamme pour l'ordinateur a apparemment été annulée.



En janvier, le journaliste américain a déclaré qu'Apple testait en interne un nouveau Mac Pro fonctionnant sous macOS 13.3, qui sera publié publiquement au printemps. Il est donc possible qu'Apple lance le Mac Pro et macOS 13.3 vers avril ou bien à la WWDC 2023 en juin.

Nouvelle couleur d'iPhone

Cela devient une habitude, Apple sort généralement au moins une nouvelle couleur d'iPhone en mars ou avril, et une récente rumeur suggère que cette tradition pourrait se poursuivre cette année.



Apple aurait jeté son dévolu sur le jaune pour rendre l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus plus attractif. La dernière fois qu'on a eu droit à une option de couleur poussin c'était pour l'iPhone 11 en 2019 et l'iPhone XR en 2018. Il n'est pas clair si Apple prévoit de sortir une nouvelle couleur pour les modèles iPhone 14 Pro.



Lors de son événement de mars 2022, Apple a présenté une nouvelle couleur Vert alpin pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, et une nouvelle couleur Vert pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. En avril 2021, Apple a lancé la couleur violette pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini.

Voilà, vous savez tout sur les prochaines annonces. Apple devrait ensuite enchainer à la WWDC en juin puis en septembre avec d'autres produits comme les iPhone 15, l'Apple Watch 9, etc.