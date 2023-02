Le MacBook Air de 15 pouces pourrait être lancé au cours du mois d'avril

Après une année 2022 décevante pour les Mac, Apple met le turbo pour cette année avec la sortie d'un nouveau Mac mini, MacBook Pro et... MacBook Air 15 pouces qui ne devrait plus tarder si on en croit de récentes indiscrétions. L'analyste Ross Young spécialisé dans les écrans vient de dévoiler une estimation pour la prochaine génération de la gamme MacBook Air.

Une sortie en avril ?

D'après Ross Young, Apple vient de donner le feu vert à ses fournisseurs pour la production massive de l'écran du futur MacBook Air 15 pouces. En général, quand la production commence en Asie, il faut compter 1 à 2 mois pour permettre aux partenaires d'assemblage de créer un stock conséquent pour un lancement mondial. Bien sûr, tout dépendra du rythme de fabrication, plus celui-ci est rapide et plus Apple sera ouvert à l'idée d'annoncer et de lancer son nouveau MacBook Air !



Étant donné que la fabrication des écrans est maintenant en cours, Ross Young a déclaré aujourd'hui dans un tweet qu'il s'attend à ce que le nouveau MacBook Air soit expédié au "début du mois d'avril". Cependant, il est probable qu'une annonce et des précommandes puissent avoir lieu plus tôt que cela. Apple est connu pour organiser des événements de produits au printemps, comme celui qui a eu lieu en mars 2022.

Dans sa révélation, Young ne s'est pas attardé sur les autres fonctionnalités que pourrait apporter ce nouveau MacBook Air, on ne sait pas s'il proposera la puce M2 ou M3 ni s'il y aura des changements esthétiques comme on l'espère à chaque nouveau modèle.



Toutefois, ce qu'a assuré l'analyste, c'est que l'écran sera de 15 pouces, une nouvelle taille jamais vue jusqu'ici sur les MacBook Air. Il est probable que le plus grand modèle sera commercialisé aux côtés du MacBook Air 13 pouces déjà disponible avec le processeur M2. Ce modèle a été introduit en juillet 2022 et son prix de départ est de 1499€.