Les nouveaux MacBook Air M3 de 13 pouces et M2 de 15 pouces lancés avant l'été

Outre l'iMac M3, Apple lancera probablement un MacBook Air 13 pouces avec la puce M3 et un MacBook Air 15 pouces plus grand, mais avec une puce M2, "entre la fin du printemps et l'été", selon Mark Gurman de Bloomberg. Cependant, il a déclaré que les processeurs embarqués ne sont pas encore bien clairs.

Du nouveau dans la gamme "Air"

Pour le journaliste américain, il est "plausible" qu'au moins le prochain MacBook Air de 13 pouces soit équipé de la puce M3, qui doit être fabriquée sur la base du dernier processus 3nm de TSMC pour des performances et une efficacité énergétique améliorées. Le "Air" actuel de 13 pouces a été lancé en juillet 2022 et est alimenté par la puce M2, qui est basée sur un processus de 5nm version 2.

Quant à la version inédite de 15 pouces, notre confrère a déclaré qu'un modèle de cette taille équipé d'une puce M2 "pourrait encore enthousiasmer les consommateurs", mais qu'il serait "rapidement dépassé" étant donné que la puce M3 se profile déjà à l'horizon. Le mois dernier, DigiTimes a affirmé que le MacBook Air 15 pouces serait équipé de la puce M2, mais rien n'est acquis à l'heure actuelle.



La chaîne d'approvisionnement d'Apple a commencé la production de panneaux d'affichage pour un nouveau MacBook Air de 15,5 pouces en février, selon l'analyste de l'industrie des écrans Ross Young, qui a une très bonne réputation. Selon lui, le grand ordinateur ultra-portable serait lancé au mois d'avril.

L'année dernière, Apple a présenté la première puce M2 lors de la Worldwide Developers Conference en juin. Si Apple devait s'en tenir au calendrier de l'année dernière, une puce M3 accompagnée d'un nouveau MacBook Air à la WWDC 2023 serait logique. La société pourrait ensuite lancer l'iMac M3 plus tard dans l'année et les MacBook Pro et Mac Max M3 en 2024.

Dans l'ensemble, personne ne semble avoir toutes les informations sur la nouvelle génération de MacBook Air, mais il est intéressant de noter que Gurman s'attend à ce que les modèles de 13 et 15 pouces soient commercialisés d'ici l'été. Dans le même temps, on peut s'attendre à un Mac Pro doté d'une puce M2 Ultra et à un iMac 24 pouces mis à jour.