Le MacBook Air 15 pouces M2 au printemps, le Air 13 pouces M3 fin 2023

Ça se confirme, le MacBook Air 15 pouces d'Apple sera bel et bien équipé de la puce M2, selon la publication taïwanaise DigiTimes sui prend toujours ses informations directement sur la chaîne d'approvisionnement. Le rapport affirme que l'ordinateur portable sera commercialisé au cours du deuxième trimestre de 2023, soit entre avril et juin. C’est exactement ce que nous avions vu lundi. Quant au "Air" classique, il pourrait déjà passer à la puce M3.

Le 15 pouces pour bientôt

D'après nos confrères, le MacBook Air 15 pouces a commencé à être produit en série après le Nouvel An lunaire (fin janvier) et qu'il devrait être commercialisé au cours du deuxième trimestre.



Apple a déjà mis à jour le MacBook Air 13 pouces avec la puce M2 en juillet 2022. La puce est fabriquée sur la base du processus 5nm de deuxième génération de TSMC et est considérée par certains observateurs comme un palliatif jusqu'à ce que la puce M3 en 3nm soit prête. TSMC a commencé la production de masse de puces 3nm en décembre, chose qui devrait arriver en premier lieu sur l'iPhone 15 Pro et sa puce A17.



L'analyste Ming-Chi Kuo a affirmé fin 2022 qu'un nouveau MacBook de 15 pouces équipé des puces M2 et M2 Pro serait commercialisé au deuxième trimestre de 2023 ou plus tard. Cependant, pour Kuo, ce MacBook pourrait ne pas porter la marque "Air".



Voilà qui vient confirmer les propos de Ross Young, analyste de l'industrie des technologies d'affichage, qui a déclaré que la chaîne d'approvisionnement d'Apple a commencé à produire des écrans pour un MacBook Air 15 pouces ce mois-ci. Il estime que le nouveau MacBook Air sera lancé début avril, ce qui correspondrait au début du deuxième trimestre annoncé aujourd'hui.



Un nouvel écran de 15 pouces serait le plus grand jamais proposé pour le MacBook Air. L'ordinateur portable a été proposé en 11 et 13 pouces au fil des ans.

Le MacBook Air M3 juste après

En outre, les sources de DigiTimes estiment qu'Apple pourrait mettre à jour le MacBook Air avec la puce M3 dès la seconde moitié de 2023. Il serait inhabituel pour Apple de mettre à jour le MacBook Air deux fois dans un délai aussi court (moins de dix-huit mois), mais c'est possible. De plus, la publication rapporte que les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces devaient initialement être équipés de puces 3nm, mais que les M2 Pro et M2 Max sont finalement toujours des puces 5nm.