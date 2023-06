Le nouveau MacBook Air 15 pouces 2023 est disponible chez les revendeurs

Si le MacBook Pro 16 pouces est trop cher pour vous, ou que vous n'avez pas besoin d'un écran miniLED 120 Hz, alors le tout nouveau MacBook Air de 15 pouces est fait pour vous.



Avec sa taille inédite, le nouveau "Air" est affiché à 1599 € "seulement", soit près de 1000 € de moins qu'un MacBook Pro de 14 ou 16 pouces. Le tout est propulsé par la puissante puce M2.

Le MacBook Air M2 le plus grand jamais produit

Comme vu à la WWDC23, le MacBook Air M2 existe désormais dans une variante doté d'un grand écran de 15.3 pouces. Globalement identique à son petit frère de 13 pouces en termes de caractéristiques, il a tout pour séduire ceux qui recherchent plus de confort, que ce soit pour le jeu, le travail ou le divertissement en tout genre.



Afin de se démarquer de la gamme "Pro", Apple a choisi de conserver la technologie IPS LCD traditionnelle avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz sur le MacBook Air 15 pouces, contrairement au rétroéclairage miniLED et au taux de 120 Hz présents sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces depuis 2021. Néanmoins, la dalle du "Air" est la meilleure du marché, avec un contraste et une luminosité forts, ainsi qu'une fonction "True Tone" pour s'adapter à votre environnement.



Le reste ce qu'on connait sur le modèle de 13 pouces sorti à l'été 2022 avec notamment un design moderne, une encoche pour la caméra FaceTime, un clavier à la course ultra-courte, une autonomie de titan et plus encore. Retrouvez la fiche technique ci-dessous.

Les points clés du MacBook Air M2 de 15 pouces

Écran Liquid Retina 15.3 pouces avec True Tone (500 nits)

Puce M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 8/10 cœurs

8 Go de mémoire unifiée

Caméra FaceTime HD 1080p

Port de charge MagSafe 3

Deux ports Thunderbolt/USB 4

Magic Keyboard avec Touch ID

Trackpad Force Touch

Adaptateur secteur USB-C 65 W

Autonomie 18 h

Système audio à 6 hauts-parleurs

Acheter le MacBook Air 15 pouces

Le MacBook Air M2 version 15 pouces est disponible à la commande et sera commercialisé officiellement le 13 juin. En France, son prix de départ est à 1 599 € avec 256 Go, et 1 829 € avec 512 Go de stockage. Au passage, la version 13 pouces chute de 200 € et est vendu 1 299€.



Acheter le nouveau MacBook Air 15 pouces de 2023 chez les principaux revendeurs :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.